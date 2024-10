‘O FESTIVÀL I 20 anni del Festival della Canzone Napoletana in onda venerdi 27 settembre ore 16.00 su Rai Tre

Il Festival della Canzone Napoletana è stato per due decenni uno straordinario evento della scena musicale napoletana e nazionale, così importante da far concorrenza e in alcuni casi superare il Festival di Sanremo. Anche il cinema se ne accorse: nel 1966, nel film Operazione San Gennaro di Dino Risi, “i malavitosi” Nino Manfredi e Totò progettano il furto del Tesoro di San Gennaro proprio durante una delle serate del Festival, quando tutta Napoli, distratta, è incollata ai televisori. Perché il Festival catalizzava per giorni l’attenzione dei media e del pubblico: alla sfida, condotta sempre da presentatori di prestigio come Mike Bongiorno e Pippo Baudo, partecipavano i migliori esponenti della canzone napoletana, impegnati in duetti con grandi cantanti italiani: Mario Abate, Domenico Modugno, Nunzio Gallo, Ornella Vanoni, Sergio Bruni, Giorgio Gaber, Johnny Dorelli, Mario Merola e molti altri.

Il documentario ’O FESTIVÀL racconta i 20 anni di storia di questa straordinaria manifestazione, andata in scena dal 1951 al 1970, attraverso una reunion familiare ai giorni nostri: a Napoli, nell’occasione del compleanno di Marisa Fierro, moglie e discografica di Aurelio, plurivincitore del Festival, si ritrovano per una festicciola organizzata da Fabrizio, musicista e figlio del celebre cantante, gli amici di sempre: Gianfranco Gallo, Francesco Paolantoni, Patrizio Rispo, Lucia Cassini, Ciccio Merolla, Fabio De Simone. Complice un pianoforte, nel salotto di casa Fierro, con Fabrizio e suo figlio Aurelio jr, gli invitati ripercorrono momenti del Festival, personaggi e canzoni che hanno segnato un’epoca. La festa diventa così l’occasione per riascoltare Aurelio Fierro e le sue straordinarie interpretazioni, da Guaglione a Suspiranno ‘na canzone, a Tuppe tuppe Mariscià con Aldo Fabrizi, e riscoprire i tanti artisti che hanno partecipato alle diverse edizioni. Gianfranco Gallo interpreta, con un prezioso arrangiamento ‘Reginella’, Ciccio Merolla ‘Malatia’, Patrizio Rispo racconta ‘Il Ragu’ del grande Eduardo De Filippo, Francesco Paolantoni con la sua consueta verve inscena un divertente incontro con Fabrizio Fierro tra la folla, e Lucia Cassini racconta curiosità e aneddoti mentre Fabio De Simone veste i panni del giovane “tuttologo” innamorato del Festival.

Sospeso tra racconto documentario e una messa in scena di impronta teatrale, il documentario ’O FESTIVÀL di Rai Documentari, scritto da Massimo Cinque con la collaborazione di Francesco Castellani, produttore esecutivo Claudio Baldino, diretto da Francesco Castellani con la fotografia di Enzo Calò, è stato realizzato con l’apporto del Centro di Produzione Rai di Napoli e dei suoi straordinari professionisti, e con il contributo di Rai Teche per lo straordinario repertorio filmato.