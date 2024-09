Nuovo Processo Renzi-Maiorano. Si riparte l’1 ottobre 2024, ore 12, al tribunale di Firenze

Sarà un udienza di transito quella del Nuovo processo Renzi-Maiorano, considerando il fatto che sia il presidente, dottoressa Elisabetta Pagliai, e la pubblica accusa, il procuratore dottor Luca Tescaroli, sono stati trasferiti entrambi ad altri incarichi, lasciando molto deluso l’imputato Alessandro Maiorano, il quale ci aveva preso gusto nello scontrarsi verbalmente con Tescaroli, al quale l’ex golden boy di Palazzo Vecchio contestava senza mezze misure di non aver mai fatto un’indagine in merito all’imponente materiale cartaceo, audio e web che la polizia aveva sequestrato, ma soprattutto che il duo Taormina-Maiorano avevano lasciato durante i vari interrogatori che lo scatenato Maiorano aveva sostenuto in un turbion di prove che da anni l’ex dipendente di Palazzo Vecchio, oggi scrittore e personaggio pubblico, porta all’attenzione della Procura della Repubblica di Firenze con scarsi risultati, visto che i pm pare si muovano a senso unico, quasi infastiditi dalla pressione che Alessandro Maiorano tenta di esercitare sui pm, chiedendo solo una cosa: INDAGATE.Ma per ora tutto tace, ma non tace lui, che attraverso i suoi nuovi profili socialFacebook, Tik Tok, Youtube e Telegram ogni giorno presenta dei video che sono delle vere bombe contro Renzi, il quale non pare interessato a rispondere.La sua indifferenza è solo apparente, visto che l’ex Presidente del Consiglio italiano le ha provate tutte per tentare di fermare questa macchina da guerra chiamata Alessandro Maiorano, il quale da ben 12 anni sta raccontando agli italiani presunte verità sul giglio magico.

Se oggi Matteo Renzi non gode più di popolarità lo deve forse soprattutto a questo incredibile personaggio che pare inarrestabile, incurante alle perquisizioni richieste di arresto, processi, fermi di polizia e altro.

Una determinazione granitica che ha portato Alessandro Maiorano a scrivere ben 7 libri, un fumetto, fare conferenze stampa negli alberghi più lussuosi d’Italia con un solo preciso obiettivo: la verità!

Da dove trovi questa devastante forza nessuno lo sa, neppure il suo storico e famoso avvocato, il Professore Carlo Taormina, il quale pubblicamente ha detto: “Alessandro Maiorano? In 50 anni di carriera mai visto uno come lui.”

Attendiamo l’1 ottobre 2024, certamente lo show in aula non mancherà quando c’è uno chiamato Alessandro Maiorano.