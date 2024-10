Night Skinny e il suo nuovo album

Il nuovo album Containers di Night Skinny, pubblicato da Island-Universal Music, ha debuttato direttamente in vetta alla classifica FIMI/GfK degli album più venduti in Italia, per la settimana dall’11 al 17 ottobre. Si tratta del settimo disco in studio di Luca Pace, in arte Night Skinny, producer e DJ molisano classe 1983, noto per la sua abilità nel celebrare e interpretare la cultura rap italiana.

Oltre al successo dell’album, Night Skinny domina anche la classifica dei singoli, con ben cinque tracce tra le prime dieci: Entro nel posto, Trema, Solo Dio lo sa, Nella Trap e Tessera sanitaria. Questi brani vantano collaborazioni di spicco con alcuni dei nomi più influenti della scena, tra cui Tony Effe, Geolier, Tedua e Shiva.

In seconda posizione nella classifica album si conferma Locura di Lazza, mentre sul terzo gradino del podio troviamo Anna con Vera Baddie, regina dell’estate 2024. A seguire, Shiva guadagna terreno con Milano Angels, ora al quarto posto, e Geolier risale fino alla quinta posizione con Dio lo sa. Tra le nuove entrate, spicca Naska con The Freak Show, che si piazza al nono posto, mentre i Coldplay scendono dal primo al decimo posto con Moon Music.

Per quanto riguarda i singoli, Per due come noi di Olly con Angelina Mango, un brano scritto e prodotto insieme a Jvli, mantiene saldamente il primo posto nella classifica dei più ascoltati.

Beatrice Avallone