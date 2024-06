Mal di testa da cervicale: cause e rimedi

La cervicalgia, comunemente nota come “Dolore alla cervicale”, è un disturbo molto frequente specialmente tra la popolazione adulta. Uno dei suoi sintomi più comuni, è sicuramente il mal di testa che, nelle sue manifestazioni più intense, può incidere molto negativamente sulla qualità della vita della persona.

Per fortuna, con i dovuti accorgimenti, è possibile gestire il mal di testa da cervicalgia in maniera efficace e risolutiva. Tuttavia, è fondamentale riconoscerlo sin dagli esordi, in modo da poter prendere i dovuti provvedimenti farmacologici e terapeutici.

Come riconoscere il mal di testa da cervicale

Non tutte le cefalee sono uguali e identificare il mal di testa da cervicale – o cefalea cervicogenica – è fondamentale per adottare i rimedi appropriati. Il dolore da cervicalgia è tipicamente localizzato nella parte posteriore della testa e può irradiarsi fino alle tempie e alla fronte.

In genere è accompagnato da rigidità e tensione nel collo e nelle spalle e si presenta insieme ad altri sintomi quali:

Vertigini;

Nausea;

Difficoltà di concentrazione;

Sensazione di debolezza negli arti superiori.

A differenza di altre forme di emicrania, il mal di testa da cervicale tende inoltre a peggiorare se si muove il collo o se viene esercitata pressione su di esso.

Cervicalgia e mal di testa: le cause più frequenti

Ma quali sono le cause del mal di testa da cervicale? La sua origine è di solito legata a problemi strutturali e funzionali della colonna vertebrale. Tra i fattori scatenanti più frequenti si ricordano:

Discopatia;

Artrosi cervicale;

Problemi posturali;

Eventi traumatici (ad es. colpo di frusta);

Stress;

Tensione muscolare.

Il mal di testa da cervicale è quindi provocato dall’irritazione dei nervi cervicali, che trasmettono il dolore alla testa. Qualora essi siano particolarmente compressi, è possibile riscontrare altri sintomi neurologici, quali formicolii e sensazione di debolezza percepita a livello degli arti superiori.

I migliori rimedi per il mal di testa da cervicale

Per combattere il mal di testa da cervicale è importante adottare un approccio multifattoriale, combinando strategie di diversa natura. Per alleviare il dolore nelle fasi più acute, un buon rimedio è costituito dall’assunzione di farmaci antinfiammatori da banco. Oltre all’automedicazione è tuttavia cruciale sottoporsi a trattamenti che possano agire direttamente sulle cause del mal di testa da cervicale.

Le terapie fisiche, come la fisioterapia e l’osteopatia, sono infatti molto efficaci per il miglioramento della mobilità del collo e per la riduzione della tensione muscolare. Il rinforzo della muscolatura contribuisce inoltre a correggere la postura, in modo da prevenire le ricadute.

Va infine sottolineato come per sconfiggere definitivamente il mal di testa da cervicale, sia utile adottare abitudini quotidiane più salutari, a partire proprio da una maggiore attenzione alla postura tenuta durante le ore lavoro. Meglio inoltre evitare movimenti bruschi del collo e fare pause regolari se si svolgono attività sedentarie, così da favorire la regolare mobilità articolare.

Sono infine consigliate anche tecniche e attività di rilassamento come lo yoga e la meditazione, dal momento che la loro azione riduce lo stress, migliorando il benessere generale e favorendo il rilassamento muscolare.