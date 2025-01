Loano, in biblioteca la presentazione di “E voleremo sopra la paura” di Valentina Mastroianni

Loano. Domenica 26 gennaio alle 17 presso la biblioteca civica “Antonio Arecco” a a Loano si terrà la presentazione di “E voleremo sopra la paura. Noi e Cesare, mano nella mano” di Valentina Mastroianni (DeAgostini). Dialoga con l’autrice Graziella Frasca Gallo

“La situazione di Cesare è molto grave. È giusto che te lo dica. Fate tutto quello che potete con lui, non rimandate”. La storia di Valentina, Federico, Ale, Terry e Cece si è interrotta qui, tra le mura di un ospedale e la paura di non avere più tempo. Loro, però, si erano fatti una promessa: anche nei momenti più bui, tra le ombre, avrebbero cercato la felicità. Così, tra feste di compleanno e gite in canoa, la loro storia continua, e con l’estate ormai alle porte il loro viaggio diventa molto di più. Abitare ogni giorno il dolore di Cece e assistere alle conseguenze della malattia sul suo corpo e sulla sua mente per Valentina è sempre più difficile, ma adesso, il suo racconto svela vecchi ricordi con cui è necessario fare i conti. Le cicatrici del passato sono sempre state lì, profonde, cucite addosso a lei come un vestito troppo stretto, e Valentina sa bene che, se tentare di liberarsene è impossibile, trovare il coraggio per affrontarle è fondamentale. Per lei è arrivato il momento di far luce sul dolore, raccontarlo, riconoscere le crepe e spezzare una volta per tutte il cerchio di quegli abusi che per anni hanno occupato un posto troppo grande nella sua vita. Così, attraverso il racconto della malattia di Cece, Valentina dà vita a una nuova storia emozionante dai confini sfumati, in cui passato e presente, amore e dolore si mescolano. A tenderle la mano ci sono, come sempre, Federico, Ale, Terry e Cece. Anche loro hanno dovuto imparare in fretta che, di fronte a un dolore così forte, per preservare l’amore a volte è necessario riconoscere i propri limiti e chiedere aiuto. Tra farmaci sperimentali, terapie fuori protocollo, gioie e incertezze, la storia di Cesare continua, con una nuova melodia in sottofondo: il rumore delle onde che si infrangono sulla scogliera e poi ritorna- no, ricordandoci che la vita continua, e la speranza può diventare una guida potente. E se un nuovo ostacolo spaventoso bloccherà la strada, loro, insieme, voleranno sopra la paura.

Dopo il successo da decine di migliaia di copie de “La storia di Cesare”, Valentina Mastroianni torna a raccontarsi senza filtri per dare speranza a chi, come lei, non ha mai smesso di lottare e di credere in se stesso. Anche quando sembra non ci siano più speranze a cui aggrapparsi.

Valentina Mastroianni è mamma di tre figli: Alessandro, Teresa e il piccolo Cesare, che ha perso la vista a 18 mesi a causa di una neurofibromatosi. Da allora Valentina si occupa di stargli vicino e di alimentare la sua forza e voglia di vivere con il suo amore. Attraverso i suoi canali social ha iniziato a raccontare la loro storia raggiungendo e facendo commuovere oltre 300.000 persone. Per DeAgostini ha già scritto il bestseller “La storia di Cesare”.

L’incontro con l’autrice è promosso dal Mondadori Bookstore di Loano con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune.

