L’esordio del libro di Ludovica Celenza: Recita d’Amore

Un libro che fa innamorare, come succede in questa storia ai due protagonisti: Luce e Ates. Luce è una giovane donna che, grazie a uno degli svincoli del destino, si ritrova inaspettatamente e improvvisamente protagonista di un importante film diretto da un regista premio Oscar. Ates, l’altro protagonista del film, è un attore affermato che ha molte follower di ogni età, compresa Luce. Infatti è il protagonista di Soap Opera televisive che, grazie a lui, ogni volta diventano le più seguite dello schermo. Luce e Ates si conoscono sul set e ognuno dei due, alternativamente e in base al proprio punto di vista, racconta lo sviluppo della reciproca intesa che via via si viene a creare sia durante le riprese, sia fuori dal set, facendoci conoscere anche gli altri principali protagonisti di questa imperdibile vicenda. Tra prove di recitazione e momenti di vita condivisi, tra sguardi rubati e confini che sfumano, Luce e Ates si ritrovano a vivere una storia che mescola realtà e finzione. Ricco di situazioni e dialoghi che tengono incollati una pagina dopo l’altra, Recita D’Amore è un romance che esalta il potere trasformativo dei sogni.