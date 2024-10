Le iniziative di educazione finanziaria della Sede di Genova della Banca d’Italia

Con l’autunno riprende l’attività di educazione finanziaria della Sede di Genova della Banca d’Italia, con iniziative che coinvolgono giovani e adulti per aiutarli a compiere scelte finanziarie più consapevoli e a comprendere meglio il funzionamento dell’economia.

L’edizione 2024-25 si apre con il Programma per le scuole, frutto di una consolidata collaborazione tra la Banca d’Italia e il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Tra il 21 e il 23 ottobre si svolgono tre webinar rivolti agli insegnanti rispettivamente delle scuole primarie, secondarie di I grado e secondarie di II grado; i docenti potranno successivamente affrontare i temi economici e finanziari nelle loro classi, avvalendosi delle risorse didattiche “Tutti per uno economia per tutti!” disponibili gratuitamente sul sito della Banca d’Italia e sull’espansione online.

L’attività prosegue con la partecipazione al Festival della Scienza 2024: dal 24 al 31 ottobre la Sede apre le sue porte agli studenti tra gli 11 e i 15 anni con un laboratorio incentrato sulle implicazioni economiche del cambiamento climatico e della transizione a modelli produttivi più rispettosi dell’ambiente.

Novembre è il Mese dell’Educazione Finanziaria, un’iniziativa istituita a livello nazionale dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, quest’anno con il motto “Oggi per il tuo domani”. In tale occasione la Sede di Genova a partire dal 7 novembre propone alle operatrici e alle volontarie dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio della Liguria un ciclo gratuito di 4 incontri con i propri esperti su temi di educazione finanziaria che possono rafforzare l’azione di supporto alle vittime nel loro ritorno a una vita indipendente. Il corso è promosso dalla Prefettura di Genova e dalla Regione Liguria in attuazione del Protocollo “in Rete contro la violenza”.

Ulteriori iniziative si svolgeranno nel corso del 2025, con l’intento di coinvolgere persone di diverse età ed esigenze formative, in parte aderendo ai progetti messi a punto centralmente dal Servizio Educazione finanziaria della Banca, esposti nella brochure disponibile sul sito “L’economia per tutti”, in parte rispondendo a specifiche istanze espresse dal territorio ligure.