LA REGIONE LAZIO PREMIA LE FORZE ARMATE PER IL LORO IMPEGNO SUL TERRITORIO

L’iniziativa è stata presentata dal Gen. Serafino Liberati, Presidente dell’Osservatorio per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione della Regione Lazio

Un premio ai rappresentanti delle Forze Armate per riconoscere il loro impegno sul territorio e la gratitudine dei cittadini nei confronti dei loro rappresentanti. E’ stato questo il senso della Tredicesima Edizione Speciale del Premio Difesa e Sicurezza Emilia-Romagna e Sicilia, organizzata dall’Associazione Andromeda – Coordinamento Emilia-Romagna – Sezione di Bologna, d’intesa con l’Osservatorio tecnico scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione della Regione Lazio su indicazione del Governatore della Regione Lazio Avv. Francesco Rocca.

Ad introdurre l’evento, tenutosi presso la Regione Lazio, il Presidente dell’Osservatorio tecnico scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione il Generale Serafino Liberati, seguito dai saluti istituzionali del Vice Capo Ufficio di Gabinetto della Giunta Regionale del Lazio Avv. Civita Di Russo-intervenuta in rappresentanza del Governatore Rocca e dalla presentazione del progetto da parte del Presidente dell’Associazione Andromeda Dott. Enrico Paolo Raia.

Il Gen. Liberati ha spiegato come l’Associazione Andromeda abbia deciso di dar luogo ad una edizione speciale del premio conferito, quest’anno, alle Istituzioni delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco per l’impegno costante di queste Istituzioni, nel garantire la sicurezza, l’ordine pubblico e la protezione dei cittadini, contribuendo, in maniera significativa alla coesione sociale, alla solidarietà ed alla stabilità della nostra Nazione, attraverso l’azione quotidiana di tutela dei valori fondamentali di libertà, giustizia e rispetto dei diritti umani.

Il Presidente dell’Associazione Andromeda- Dott. Enrico Paolo Raia- ha affermato di aver deciso di conferire, quest’anno, il premio a quelle Istituzioni dello Stato che, con la loro naturale predisposizione alla legalità- presupposto essenziale della sicurezza- sono prodrome alla produzione, appunto, di sicurezza per i cittadini, intesa anche come disponibilità alla solidarietà nell’accezione più ampia del termine.

I premi ,costituiti da originali e bellissime targhe, sono stati consegnati ai rappresentanti dell’Esercito, della Marina militare, dell’Aereonautica militare, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, della Polizia di Stato e dal Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Pref. Attilio Visconti.

Il gen. Liberati, in chiusura, ha ringraziato tutte le donne e tutti gli uomini delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco che con il loro costante impegno quotidiano, il loro spirito di servizio e, soprattutto con la loro umana generosità, rendono possibile la nostra sicurezza e concreta la solidarietà del Paese.

Uno dei momenti più emozionanti è stata l’esibizione dell’artista Elena Bonelli, considerata l’ultima erede della tradizione della canzone romana – da quest’ anno individuata come cantante della legalità ,per il suo impegno con l’Osservatorio presieduto dal Gen. Liberati, nel portare il programma “Legalità e Romanità” nelle scuole romane, specialmente nei territori più difficili- che ha interpretato, nella versione integrale, l’inno di Mameli, così come fece nel 2002 in occasione dei mondiali di calcio in Corea, su indicazione dell’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.