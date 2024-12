La musica contro le guerre: “Esterrefatto”, il messaggio di pace di Tony Cicco

Roma, 6 dicembre 2024 – Tony Cicco, celebre batterista e voce dei leggendari Formula 3, band che ha accompagnato Lucio Battisti nel panorama musicale italiano, torna con un nuovo brano intitolato Esterrefatto (No War). Questa canzone pop/rap affronta lo sgomento che tutti proviamo ogni giorno di fronte alle notizie di violenza e conflitti trasmesse dai media. Il brano sottolinea come queste tragedie coinvolgano indistintamente l’intera umanità, superando ogni differenza di età, genere o religione.Esterrefatto si erge come un inno universale alla pace, un appello a porre fine alle guerre che continuano a devastare il mondo. Ad accompagnare Cicco in questa potente denuncia è il rapper Kevin Peci, performer cresciuto sotto i riflettori della TV italiana fin dall’infanzia. Tra i due artisti si crea una sinergia unica che unisce diverse generazioni in un messaggio musicale senza tempo.

Il brano nasce dalla creatività del producer Marco De Antoniis, autore del testo, con gli arrangiamenti curati da Paolo Amati per Flender Produzioni/APbeat. Le parole del testo colpiscono per la loro profondità: “Che fine ha fatto la memoria? Gli errori del passato non ci hanno insegnato nulla e l’uomo ricade, ancora e purtroppo, nella trappola della guerra…”. Esterrefatto si pone dunque come un canto di speranza, celebrando l’amore come l’unico sentimento in grado di trionfare.

Ad arricchire il brano vi è un videoclip suggestivo, girato sul lago di Bracciano, un luogo caro a Lucio Battisti che lì compose Windsurf, ispirandosi al suo amore per questo sport acquatico. La regia è firmata da Marco D’Andragora, giovane talento del settore, noto per i suoi lavori con artisti affermati ed emergenti.

Il video si distingue anche per le eleganti performance di danza di Kevin Peci e della ballerina classica Gaia Foglini. I loro movimenti scenici, sapientemente coreografati da Grazia Cundari, nota coreografa teatrale e televisiva, aggiungono una dimensione visiva evocativa al messaggio di pace e speranza della canzone.

Con Esterrefatto, Tony Cicco invita il pubblico a riflettere sul valore della memoria e sulla necessità di riscoprire l’amore come unica via verso un mondo senza conflitti.

Beatrice Avallone