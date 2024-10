Intelligenza artificiale ancora sconosciuta nelle imprese Mille accessi a webinar gratuiti su opportunità e rischi

L’iniziativa dedicata a imprese e professionisti è di Zero Pixel, che da tempo propone programmi gratuiti di formazione a distanza: «non chiediamo niente in cambio, nemmeno il classico like»

ecnologia e competenze per risollevarsi e progettare un futuro diverso. A metterle a disposizione di imprese e professionisti, in forma di webinar gratuiti, è l’agenzia di marketingZero Pixel, che ha lanciato nuovi programmi nel suo progetto di formazione a distanza, che fino ad oggi ha fatto il tutto esaurito con 2.638 partecipanti alle lezioni gratuite, normalmente acquistabili a 38 euro ciascuna, per un valore simbolico erogato di oltre 100 mila euro.

«Nei messaggi che riceviamo si coglie l’urgenza e il desiderio di partecipare per acquisire sempre nuove competenze, specie sull’intelligenza artificiale. Un tema su cui tutti siamo sommersi da sollecitazioni e proposte varie, spesso accompagnate da promesse irrealistiche di risultati straordinari con minimo sforzo. Questi sedicenti ‘guru’ sono talvolta derisi dai professionisti, ma purtroppo creano confusione e minano la fiducia di imprenditori e manager meno esperti. Abbiamo notato una forte mancanza di chiarezza su ciò che è davvero possibile fare, e al contempo una grande ignoranza sul tema. Per questo abbiamo deciso di mettere a disposizione la nostra esperienza diretta, offrendo strumenti pratici per l’utilizzo quotidiano dell’AI -spiega Marco Daturi, Chief Marketing Officer e fondatore di Zero Pixel-. Insieme al nostro team e con la collaborazione dello Studio Legale Zambonin, abbiamo sviluppato contenuti specifici per rispondere alle esigenze delle imprese. Ricordiamo sempre che dietro ogni strumento tecnologico deve esserci una mente umana capace di utilizzarlo, ed è questa, per fortuna, la nostra vera risorsa».

Ogni lezione offre strumenti pratici per migliorare le strategie aziendali attraverso il digitale, dal change marketing all’e-commerce, passando per l’AI applicata alla gestione delle risorse. «I webinar sono totalmente gratuiti: non chiediamo niente in cambio, nemmeno il classico like -riprende Daturi- e gli argomenti proposti sono molto vari, ma hanno un comune denominatore: il focus sul digitale, che è l’elemento determinante per qualsiasi attività. Molte imprese hanno già imboccato questa strada, ma ora devono dotarsi rapidamente degli strumenti e delle competenze per raccogliere pienamente la sfida della digital transformation. Come Paese siamo ancora molto in ritardo su questo e anche se non saremo noi a cambiare le cose, proviamo a dare ancora un piccolo contributo».

Grazie all’attualità dei temi, al taglio adatto al web (lezioni di 50-60 minuti per 100 partecipanti al massimo, collegati tramite GMeet che permette di seguire il video e di interagire con le domande in chat) e all’esperienza dei relatori, i corsi online di Zero Pixel, in programma dal 18 ottobre, hanno registrato il tutto esaurito in sole otto ore dall’apertura delle iscrizioni per la prima sessione.

Sono ora attive le liste di attesa per le iscrizioni alle prossime sessioni, sempre gratuite: questo il link per iscriversi:https://www.zeropixel.it/webinar-gratuiti-di-digital-marketing-aperte-le-iscrizioni/

«Il successo dell’iniziativa è stato enorme -conclude Daturi-. Stiamo studiando nuovi temi da affrontare nelle prossime sessioni per estendere le nostre opportunità di formazione al più alto numero possibile di partecipanti».

Zero Pixel – Agenzia di Binasco (MI) specializzata in servizi marketing e comunicazione: dalle campagne tradizionali e online alla pianificazione di business plan complessi, con l’ideazione e la realizzazione di ogni tipologia di materiale necessario (immagine coordinata, siti internet, strategia digitale, ecc). Una realtà contraddistinta dalla passione e dalla continua ricerca dell’evoluzione di un marketing orientato ai risultati. www.zeropixel.it