Il 23 novembre la Festa della canzone perugina

La data della Festa spostata a dopo le elezioni regionali. Graziano Vinti sarà il mattatore della Festa. E il 19 ottobre scade il termine per partecipare alla gara.

La Festa della Canzone Perugina, inizialmente prevista per il 10 novembre, dopo la fissazione della data delle elezioni regionali è stata spostata a sabato 23 novembre, alle ore 17,30, alla Sala dei Notari.

La canzone perugina, finora così trascurata e considerata marginale, sta così per avere un altro momento di rilancio e risonanza: la sua terza Festa, organizzata dalla Società del Bartoccio e dalla Famiglia Perugina dopo quelle del 2022 e 2023. La serata, come annunciato, oltre alla presentazione dei brani in gara, prevede la presenza di ospiti e invitati che hanno dato importanti contributi alla cultura e allo spettacolo della città.

Presentatore e “mattatore” della serata sarà Graziano Vinti, attore ben noto al pubblico perugino non solo per spettacoli intensi come “Storie lunghe un fiume” o “Voci vicine”, ma anche per aver impersonato la maschera perugina del Bartoccio nei cortei carnevaleschi e nelle varie manifestazioni delle “Giornate del Bartoccio”.

Sono già arrivate alla Commissione organizzatrice le prime canzoni che vogliono partecipare alla gara, e vari altri musicisti ed autori si sono prenotati. Ricordiamo che il termine per l’invio dei brani è il 19 ottobre: dunque ci sono ancora un paio di settimane per partecipare all’evento