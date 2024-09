I nuovi giochi I nuovi giochi di Bgaming presto nei casino online: possibili novità al SBC Summit di Lisbona

Anche per i, settembre sarà un mese ricco di opportunità per presentare nuove creazioni e favorire il networking tra i professionisti del settore. Tra questi spicca, una realtà in costante crescita che, per la produzione di grafiche, musiche, personaggi e ambientazioni, promuove il lavoro di giovani. Fonte: https://www.powbet.info/ Ilè uno degli eventi più importanti dell’anno anche per il settore delle scommesse sportive. Si terrà dal 24 al 26 settembre 2024 presso laa Lisbona e accoglierà circa, un aumento significativo rispetto all’edizione precedente di Barcellona. Tra i temi trattati ci sarannoe sport, con la partecipazione di oltrepronti a presentare le loro ultime innovazioni.

Quest’anno, il summit offrirà anche il “Super Stage” all’interno della MEO Arena, una delle più grandi arene al coperto d’Europa. Qui, personalità illustri come Tony Hawk, Sir Tim Berners-Lee, Peter Schmeichel e Luís Figo parteciperanno a discussioni e presentazioni. La MEO Arena ospiterà inoltre l’INFINITY Lisbon, il più grande party di chiusura mai visto nell’industria, con DJ di fama mondiale come Miss Monique, Don Diablo e Darude.

Esploriamo i nuovi giochi in uscita di Bgaming

Haunted Reels è un gioco di slot a tema Halloween, con simboli spettrali illuminati al neon e un simpatico scheletro come host. Il gioco offre Wild con moltiplicatori, Scatter a forma di zucca e tre varianti di Bonus con giri aggiuntivi e moltiplicatori. Con un moltiplicatore massimo di 5.000x, sarà rilasciato il 15 ottobre 2024.

Bonanza del Carnevale è una slot a tema medievale, dove i simboli pagano ovunque sui rulli. Gli Scatter attivano 10, 20 o 30 Giri Gratuiti, durante i quali moltiplicatori crescenti, da x2 a x100, appaiono casualmente. Il gioco offre anche la funzione “Chance x2” e un’opzione di acquisto del Bonus per accelerare le vincite. Con una volatilità alta e un RTP del 96%, sarà disponibile dall’8 ottobre 2024. Il massimo moltiplicatore possibile è x14.134, con una vincita massima di €240.278.

Fortuna Veramente è una slot a tema mitologico che invita i giocatori a scalare il Monte Olimpo per ottenere il favore della dea Fortuna. Con una volatilità molto alta e un RTP del 97,07%, la slot offre funzioni esclusive come Fortuna SpinUp™, che moltiplica le vincite, e un round Coin Respin dove raccogliendo monete si possono ottenere premi dinamici fino a x5.000 della puntata. La funzione Wild espanso e la Ruota della Fortuna aumentano il potenziale di vincita con moltiplicatori casuali fino a x8, creando un’esperienza di gioco ricca e avvincente.

BgGaming e lo sviluppo artistico e innovativo: ecco che cosa porta a Lisbona

BGaming, fornitore di contenuti iGaming, sarà presente all’SBC di Lisbona con oltre 150 giochi certificati e una rete di oltre 1.600 piattaforme. L’azienda offre uno spazio per incontri e collaborazioni, discutendo di nuovi prodotti e opportunità di crescita. Durante l’evento, BGaming promuoverà il progetto “When Art Meets Gaming”, volto a supportare la creatività. La settima collaborazione artistica vede Gonçalo MAR, artista di strada portoghese, fondere street art e personaggi dei giochi BGaming. Questa iniziativa ha già coinvolto sei artisti in mostre internazionali a Londra, Amsterdam, Barcellona, Malta e San Paolo.

Gonçalo MAR, noto per il suo stile floreale e surrealista, ha reinterpretato i personaggi iconici dei giochi di BGaming come Aztec Clusters, Elvis Frog Trueways e Book of Cats. Il progetto unisce street art e iGaming, con l’obiettivo di portare innovazione e creatività al settore. Gonçalo MAR ha adattato i personaggi mantenendo i colori originali, creando un equilibrio visivo unico. La collaborazione include anche gadget brandizzati e una donazione all’European Intercultural Club, che supporta l’istruzione giovanile.

L’Industria dei casinò e dei produttori di gioco all’estero: innovazione e creatività

Nel panorama internazionale dei casinò e dei produttori di giochi, emerge una tendenza sempre più marcata verso l’innovazione e la creatività. Studi come BGaming, protagonisti all’estero, investono non solo nella creazione di giochi di alta qualità ma anche in progetti artistici che integrano esperienze culturali, come la collaborazione con street artist locali. Questo approccio permette di ampliare il target di riferimento e di coinvolgere i giocatori con esperienze uniche che vanno oltre il semplice gioco, unendo arte e intrattenimento.

I mercati esteri, soprattutto in Europa e Nord America, stanno diventando sempre più competitivi, con una forte richiesta di prodotti originali che offrono esperienze immersive e innovative. Progetti come “When Art Meets Gaming” mostrano come i produttori di giochi si stiano adattando, puntando su creatività e collaborazione con artisti per distinguersi in un mercato saturo.

Infine, le collaborazioni internazionali tra aziende di giochi e comunità locali rappresentano un nuovo modo di fare business, dove l’integrazione con il territorio e il sostegno a iniziative sociali e culturali diventano un valore aggiunto. Questo dimostra come i produttori di giochi esteri stiano ridefinendo le strategie di marketing, collegando il mondo del gaming a quello della cultura.

Quali altre informazioni

L’SBC Summit riunirà professionisti, esperti e leader di settore per discutere delle ultime tendenze, innovazioni e sfide del mercato. Tra i temi trattati ci saranno la compilazione delle quote, le tecnologie di intelligenza artificiale, il marketing basato sui dati e le tendenze delle criptovalute nel gaming.

L’evento offrirà una vasta gamma di conferenze, masterclass e panel su argomenti chiave, come l’evoluzione del web, il pagamento open banking e le tecnologie per la protezione dei giocatori. I partecipanti avranno l’opportunità di apprendere da esperti di alto profilo come Tim Berners-Lee, l’inventore del Web, e altri leader del settore.

Inoltre, l’SBC Summit sarà un’importante piattaforma di networking, con espositori e sponsor che presenteranno le loro soluzioni innovative e i nuovi strumenti per ottimizzare l’esperienza di gioco. Il summit si rivolgerà a un pubblico internazionale e mirerà a modellare il futuro del settore attraverso la condivisione di conoscenze e l’innovazione.