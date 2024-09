Gioielli uomo: stile e raffinatezza per ogni occasione

Per completare il guardaroba di lui, non possono mancare i gioielli che rappresentano un accessorio imprescindibile. Le collezioni di gioielli da uomo sono pensate per proporre un accessorio sia all‘uomo dallo stile classico sia al ragazzo più contemporaneo. Questi sono i gioielli più belli per lui tra cui trovare magari il regalo adatto per festeggiare un’occasione speciale.

Bracciali da personalizzare

Tra i gioielli uomo spiccano i bracciali perché sono tra gli accessori più versatili che ci siano. Sono in grado di aggiungere un tocco di originalità in ogni situazione. Chi è alla ricerca di un accessorio che possa rendere ancora più personale e unico il suo stile, non deve far altro che scegliere un bracciale che si può addirittura personalizzare per renderlo ancora più originale e diverso da ogni altro.

Sono accessori facilissimi da portare e bellissimi da vedere grazie all’attenta selezione dei materiali. Si fa largo uso di pelle e acciaio che sono in grado di aggiungere una nota più accattivante e grintosa.

Collane in acciaio

Le collane sono perfette per impreziosire ogni look poiché donano un tocco elegante che non guasta mai. Tuttavia, le catene possono essere più casual e abbinarsi a un outfit per il tempo libero. Più la maglia della collana è sottile, più il gioiello è classico; se invece si preferisce una maglia più grande, la collana diventa subito più giovanile e dallo stile streetwear.

Le collane in acciaio sono perfette al lavoro tanto quanto nel tempo libero poiché aggiungono naturalmente un tocco di luminosità. L’acciaio è un materiale che non si rovina, non si annerisce e non si scolorisce nemmeno se si fa sport. Infatti, la collana in acciaio può restare al suo posto anche mentre si suda o si nuota.

Anelli classici e originali

L’anello in acciaio è tra quei gioielli a cui un uomo non può rinunciare. Sottile ed elegante oppure bold e squadrato: ognuno trova la forma adatta al suo stile e personalità.

C’è davvero l’imbarazzo della scelta quando si tratta di anelli che possono essere portati sul dito che si preferisce. Infatti, gli uomini hanno maggiore libertà di indossare gli anelli anche sul pollice e sull’indice, dita che le donne “vestono” poco. Un’altra idea originale per anelli ancora più particolari, potrebbe essere quella di realizzare delle bellissime incisioni personalizzate.

Orecchini e piercing

Essendo il gioiello più vicino al volto, l’orecchino dona un tocco di luce che lo illumina. In base al numero di fori nel lobo, si può giocare con gli orecchini e creare combinazioni sempre diverse che danno un tocco personale, a maggior ragione se sono stati fatti dei piercing. L’acciaio è un ottimo materiale per gli orecchini perché anallergico, evitando irritazioni e fastidi.

Accessori come gemelli e portachiavi

Infine, accessori in acciaio come gemelli e portachiavi completano il look dell’uomo permettendogli di differenziarsi dalla folla per la sua eleganza.

I gemelli alla camicia sono tra quegli accessori che oggi sono tornati di gran moda grazie allo stile old money. Si vedono indossati non solo nelle occasioni speciali ma anche al lavoro per realizzare un outfit ricercato e sofisticato.