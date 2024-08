Finanziamenti per la crescita sui mercati globali

Molte imprese desiderano iniziare ad affacciarsi sui mercati globali;. L’obiettivo è quello di crescere abbastanza per imporsi anche in altri territori, andando così ad aumentare il proprio bacino di clienti.

A volte restare troppo legati a una dimensione locale può avere effetti negativi sui guadagni, che potrebbero iniziare a ristagnare. I mercati globali sono un punto d’arrivo non solo per le aziende più grandi, ma anche per le piccole e medie imprese, che in Italia formano una parte fondamentale del tessuto produttivo. Se avete una di queste imprese e state cercando di capire come ottenere finanziamenti per PMI, allora significa che avete trovato l’articolo giusto. Proseguite nella lettura per conoscere tutte le opzioni a vostra disposizione.

Prestiti bancari

La forma più semplice e comune di finanziamento per le imprese è costituita senza alcun dubbio dal prestito bancario. Ci si può rivolgere a delle vere e proprie banche per chiedere un finanziamento da usare per preparare l’azienda in vista dell’espansione internazionale.

Ottenere un prestito potrebbe non essere facile. Molto dipende dalla storia creditizia della vostra impresa e anche da quali garanzie potete offrire all’istituto bancario.

Di solito per poter accedere a questi finanziamenti è necessario proporre alla banca un solido piano d’affari, così che chi di dovere possa valutare se concedere il prestito.

Venture Capital

I prestiti bancari permettono di ottenere cifre elevate, soprattutto se le imprese riescono a fornire varie garanzie. Un’altra opzione è quella di provare con il cosiddetto venture capital. Di cosa si tratta esattamente? Le aziende accettano investimenti in cambio di una partecipazione azionaria nell’impresa.

Bisogna fare particolare attenzione, perché potrebbe esserci un vero rovescio della medaglia. Gli investitori, avendo una quota azionaria, potrebbero volere maggiore voce in capitolo durante le decisioni relative all’attività dell’impresa.

Finanziamenti pubblici

Se siete alla ricerca di finanziamenti vi consigliamo di cercare informazioni nell’ambito delle sovvenzioni pubbliche. Esistono diversi programmi promossi sia dall’Italia che dall’Union dall’Unione Europea, che hanno come scopo quello di fornire dei cospicui finanziamenti alle aziende che sono intenzionate ad affrontare un percorso di crescita economica e commerciale. Le sovvenzioni potrebbero includere persino prestiti con tassi agevolati o a fondo perduto.

Di solito vengono pubblicati dei bandi, che vi suggeriamo di studiare con attenzione. A volte basta un piccolo errore per perdere la possibilità di ottenere questo genere di contributi.

Fondi di Private Equity

Nell’ambito dei finanziamenti per le piccole e medie imprese potreste aver già sentito parlare dei fondi di private equity. Si tratta di investitori che, come nel caso del venture capital, hanno come obiettivo quello di impegnare il loro denaro in aziende dall’elevato potenziale, ricevendo in cambio una partecipazione azionaria.

La differenza rispetto al venture capital è nelle modalità della partecipazione: i fondi di private equity vogliono essere parte della gestione strategica aziendale, e sono pronti a fornire ogni genere di supporto per ottenere ottimi risultati.

Crowdfunding

Uscendo dall’ambito dei prestiti e dei finanziamenti non possiamo non citare un sistema nuovo, che ha preso molto piede negli ultimi anni. Stiamo parlando del crowdfunding, ossia la raccolta di fondi da parte di persone che sono interessate a sostenere un determinato progetto.

Ad esempio, chi vuole produrre un oggetto molto innovativo potrebbe iniziare con una campagna di questo tipo, molto utile non solo per ottenere denaro, ma anche per capire quale sia il reale interesse da parte del pubblico.