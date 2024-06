DAL 13 AL 16 GIUGNO – SAGRA DEL MIRTILLO E DELLE ECCELLENZE MONCRIVELLESI MONCRIVELLO (VERCELLI)

Nonostante i mirtilli normalmente prediligano temperature basse e terreni particolarmente acidi, hanno trovato casa in un paese del vercellese le cui caratteristiche rispondono incredibilmente bene alla loro coltivazione: a Moncrivello (VC), infatti, sono diventati il prodotto simbolo del territorio e sono straordinariamente buoni!

Protagonisti, da giovedì 13 a domenica 16 giugno, della “Sagra del Mirtillo e delle eccellenze moncrivellesi”, decima edizione di una longeva manifestazione che si svolge nel paese tra la provincia di Torino e quella di Vercelli, si potranno trovare in diverse versioni per le degustazioni e per cene a tema in tutta l’aera pedonale del paese che ospiterà un programma ricchissimo, vario e “colorato”, con il fulcro delle degustazioni in Piazza Castello, eletta per l’occasione “Piazza del Gusto”.

La rassegna inaugura giovedì 13 giugno alle ore 18,30 con la 3° Edizione della “Corsa del Mirtillo”, gara di preminente interesse nazionale UISP di circa 7 km.

Venerdì 14 giugno alle ore 18 al Castello di Moncrivello ci sarà un convegno con consegna del “MIRTILLO D’ORO” a Stefano Corgnati, Rettore del Politecnico di Torino. Si parlerà anche di ambiente, con il progetto “Il Giardino delle Api” e a seguire ci sarà un rinfresco nel parco del Comune per i partecipanti all’evento. Verrà servito un piatto della chef stellata Mariangela Susigan del Gardenia di Caluso.

Tutti i giorni dalle ore 20 ci sarà la “Cena del Mirtillo” e venerdì sera dalle ore 22,30 spettacolo musicale con i Divina Show in piazza Mons. Giovanni Oglietti.

Tra gli eventi più importanti di sabato 15 giugno, alle ore 9,30 “in cammino verso l’inclusione” del Rotary Club Sant’Andrea Vercelli Santhià Crescentino – Commissione DEI – Distretto Rotary 2031 e alle ore 11 Vermouth d’onore per l’inaugurazione del Giardino delle Api. Alle 15,30 presso la Chiesa di San Francesco, presentazione del libro “Alta Langa” illustrato da Gabriele Pino per Slow Food Editore. Gabriele dialogherà con Monica Arena, narratrice d’Arte, sul rappresentare i territori attraverso il disegno e la scrittura. Alle 20 “Cena del Mirtillo” seguita da un dj set e dallo spettacolo serale “Love Generation 90” in piazza Mons. Giovanni Oglietti.

Domenica 16 giugno alle ore 9 apertura del Mercato del Mirtillo con prodotti tipici locali, artigianato e associazioni e a seguire lezione di Yotes (Yoga e Pilates). Nel frattempo, alle ore 9.30, “Esperienza Lavanda”, seminario esperienziale presso l’azienda Mirbì dal 1990 presso cui alle 11,30 si svolgerà anche “Api Gourmet” e alle ore 17,30 “esperienza mirtillo e visita giardino delle api”.

Per l’intera giornata di sabato e domenica saranno disponibili una zona bar al centro del mercato del mirtillo, Street food e Andumachef, la “Pesca Mirtillo Solidale” organizzata dall’Unione Salesiana di Moncrivello (l’incasso sarà devoluto al progetto “Sostegno a distanza” salesiano in Congo), laboratori itineranti per grandi e piccini a cura di Gabriele Pino e laboratori artistici di pittura e creatività ideati condotti dall’artista Lidia Acquaviva. Domenica ci saranno le visite guidate alle mirtillaie di Moncrivello e Street Band che suoneranno per le vie del centro storico del paese.

L’obiettivo della Sagra del Mirtillo e delle Eccellenze Moncrivellesi è quello di ridare valore al cibo, nel rispetto di chi produce, in armonia con ambiente ed ecosistemi, grazie ai saperi di cui sono custodi territori e tradizioni locali.

La manifestazione esiste e riscuote ogni anno un successo incredibile anche grazie alla passione e all’impegno che hanno investito nel progetto, sin dai suoi esordi, il Sindaco Massimo Pissinis e al Vice Sindaco Luca Lisco.

Oltre a tutti gli eventi che permetteranno un incontro diretto tra il consumatore e il produttore, ci saranno percorsi di degustazione guidati, spazi espositivi allestiti per l’occasione sui luoghi di interesse naturale del territorio moncrivellese e dintorni, didattica nei vivai e presso le aziende agricole produttrici del mirtillo, laboratori per scoprire tutte le virtù e proprietà del frutto in cucina e la sua trasformazione in gustose pietanze e aree allestite per gli spettacoli.