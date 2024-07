Calendario Serie A 2024/25, le date di tutti i derby della prossima stagione

Ecco quando si giocano i derby di andata e ritorno del massimo campionato italiano: Milan-Inter, Roma-Lazio, Juventus-Torino e Fiorentina-Empoli

Giovedì 4 luglio la Lega Serie A ha ufficializzato il calendario completo della stagione 2024/25. Si comincia il weekend del 18 agosto 2024 con la prima giornata del massimo campionato italiano, mentre dopo sole 3 partite ci sarà già la prima sosta per le nazionali nel weekend dell’8 settembre – ne seguiranno poi altre 3 nel corso della stagione. L’unico turno infrasettimanale è invece in programma mercoledì 30 ottobre 2024.

Ma invece quando si giocano i derby? Diversamente dall’anno scorso, la Serie A vanta solo 4 stracittadine invece che 5. Non c’è più infatti il derby per il Napoli, vista la retrocessione della Salernitana in Serie B nella passata stagione. Rimangono invece le altre sfide che fermano una città intera.

Ovviamente il derby della Madonnina tra Milan ed Inter: i nerazzurri sono i campioni in carica, mentre i rossoneri hanno chiuso al secondo posto ed ora vorranno la rivincita. Poi c’è il derby della Mole tra Juventus e Torino, quello forse storicamente meno equilibrato ma comunque molto sentito per via della tifoseria granata. Il più caldo però è forse il derby della Capitale tra Roma e Lazio, dove entrambe ogni anno cercando di prevalere l’una sull’altra. Infine a questi si aggiunge la sfida tra Fiorentina ed Empoli, che in realtà non è proprio un derby ma una pura rivalità tra due belle realtà toscane.

È chiaro come i derby non siano partite uguali alle altre, né per i giocatori né per le società, tantomeno soprattutto per le due tifoserie. Fare bene e vincere in quelle partite può fare la differenza in una stagione intera, specie se questi match arrivano da calendario in un momento particolare. Giocarsi un derby nelle prime settimane di campionato può essere complicato, ma anche farlo verso la fine della stagione – dove i punti possono valere doppio. In questo frangente, si ricorda che già da qualche anno il calendario è in formula asimmetrica – quindi le partite di casa non seguono l’ordine di quelle in trasferta.

Serie A 2024/25, tutte le date dei derby della stagione

Quando si gioca Inter-Milan

Inter – Milan : 22 settembre 2024, 5ª giornata

: 22 settembre 2024, 5ª giornata Milan – Inter: 2 febbraio 2025, 23ª giornata

Quando si gioca Roma-Lazio

Roma – Lazio : 5 gennaio 2025, 19ª giornata

: 5 gennaio 2025, 19ª giornata Lazio – Roma: 13 aprile 2025, 32ª giornata

Quando si gioca Juventus-Torino

Juventus – Torino : 10 novembre 2024, 12ª giornata

: 10 novembre 2024, 12ª giornata Torino – Juventus: 12 gennaio 2025, 20ª giornata

Quando si gioca Fiorentina – Empoli