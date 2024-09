Calciomercato 2024: tutte le principali operazioni dei top club

Per tutti gli amanti del calcio l’estate non è certo un momento di pausa. Anzi. Sono i mesi in cui si rincorrono tutte le voci di mercato, le trattative, le news sportive, con le squadre che iniziano la preparazione e si esibiscono nei classici tornei estivi amichevoli, per rodare le tattiche e testare, appunto, i nuovi acquisti. E l’estate 2024 non fa certo eccezione. In questa calda stagione il mercato si è già fatto bollente. Un’operazione su tutte? Certamente quella che ha portato il fenomeno francese Kylian Mbappé a vestire la maglia del Real Madrid, rendendo i Blancos ancora più forti e lasciando un PSG che comunque, nel suo campionato, resta anche per questa stagione secondo le quote Ligue 1 principale candidato al successo. Ma questa è la punta dell’iceberg di un mercato che ha visto già tantissimi movimenti soprattutto nelle squadre big d’Europa.

Kylian Mbappé

E iniziamo proprio dal giocatore francese che dopo sette stagioni con addosso la maglia del PSG ha deciso, a 25 anni, di lasciare la Francia per provare a confrontarsi con una delle squadre più forti del mondo e uno dei campionati più divertenti e impegnativi d’Europa. Al Real Madrid è arrivato a titolo gratuito, vista la scadenza di contratto nel giugno 2024 con i francesi ma con un ingaggio stellare. Tra stipendio, bonus e diritti di immagine si arriva a un totale di 72 milioni di euro annui.

Savinho

Ci spostiamo in Inghilterra dove i campioni nazionali e i vincitori della Champions League 2023,, contro l’Inter nella finale all’Ataturk Stadium di Istanbul contro l’Inter nella finale all’Ataturk Stadium di Istanbul, non stanno certo a guardare le mosse delle potenziali concorrenti in campo europeo. Dal canto loro i Citizen hanno già una squadra iper competitiva ma hanno già puntellato la rosa inserendo Sávio Moreira de Oliveira, o più semplicemente Savinho, attaccante esterno in arrivo dal Girona per 25 milioni di euro, incrementabili a 40 con i bonus. In Spagna l’anno scorso Savinho ha segnato 9 gol in 30 gare, contribuendo alla meravigliosa stagione della sua squadra e risultando tra i più continui e qualitativi di tutta la Spagna

Bayern Monaco

Re del mercato tedesco ovviamente è il Bayern Monaco anche quest’anno una delle grandi favorite per il successo in campionato secondo i pronostici degli addetti ai lavori, nonostante il successo di un anno fa del Leverkusen. In questo inizio di mercato la squadra tedesca è riuscita già a piazzare alcuni colpi come Michael Olise dal Crystal Palace per 45 milioni di euro più 8 di bonus, Joao Palhinha, dal Fulham per 51 milioni e del difensore Hiroki Ito dallo Stoccarda per 30 milioni.

Riccardo Calafiori

Sorpresa della Serie A italiana e sorpresa dell’Europeo di Germania. Calafiori dopo la grande stagione in campionato dello scorso anno è diventato uno dei calciatori più ambiti da metà dei club europei. Continuo, attento, solido in difesa, con grande personalità e anche molto tecnico palla al piede nonostante la posizione in difesa, Calafiori alla fine è andato a far parte della rosa dell’Arsenal per 45 milioni.

Douglas Luiz

Sorpresa, sorpresa è la Juve tra le grandi protagoniste del mercato estivo 2024 in tutta Europa. E questo grazie all’acquisto di Douglas Luiz, centrocampista proveniente dall’Aston Villa e acquistato per la cifra di 70 milioni di euro. Un mega investimento da parte dei bianconeri che però si sono assicurati uno dei centrocampisti più forti in circolazione per sostituire al meglio Adrien Rabiot e alzare di tanto l’asticella del tasso tecnico della mediana in squadra, così da riconquistare l’Europa e, perché no, provare a insidiare l’Inter nella corsa Scudetto.