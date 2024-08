Calcio, dalla A alla Conference League: tutte le date di campionato e coppe

Siamo ancora nel pieno del calciomercato estivo ma la stagione targata 2024/2025 è già alle porte, con tutti i principali campionati nazionali che iniziano dopo ferragosto. La Serie A debutta il 18 agosto e si conclude il 25 maggio: il calendario è stato sorteggiato lo scorso 4 luglio e in quel frangente sono state decise anche le pause relative agli impegni della nazionale maggiore. Il primo stop è previsto dal 2 al 10 settembre mentre la seconda pausa va dal 7 al 15 ottobre. La terza, l’ultima per l’anno solare, è prevista dall’11 al 19 novembre. A gennaio, invece, non ci saranno interruzioni per la Supercoppa Italiana, ma chiaramente le compagini arrivate nella final four non potranno disputare quei match, rimandati perciò non appena il calendario lo renderà possibile. Emblematico è stato lo scorso anno, quando il match di campionato tra Atlanta e Fiorentina si è giocato a campionato già concluso perché entrambe le squadre sono arrivate fino in fondo alle due competizioni europee (rispettivamente Europa League e Conference League). Infine, la quarta e ultima pausa nazionale è prevista dal 17 al 25 marzo.

Rimanendo in territorio italiano, i match per il tabellone della Coppa Italia sono già iniziati. Le big italiane, come di consueto, entrano in gioco solo a partire dagli ottavi di finale (in programma a dicembre, su doppio turno), dove sono in attesa di avversario Juventus, Fiorentina, Atalanta, Bologna, Lazio, Milan, Roma e Inter. I quarti di finale si disputeranno invece il 5 e il 26 febbraio, le semifinali il 2 e il 23 aprile mentre la finalissima è in programma per il 14 maggio 2025.

Per quanto riguarda invece le competizioni europee, la UEFA ha già reso noto il calendario per la prima fase, nonostante siano al momento in corso i match per decidere il tabellone di partenza. Nel caso della Champions League, quest’anno si giocherà anche di giovedì in virtù dell’aumento del numero dei club: la prima giornata è in programma dal 17 al 19 settembre mentre l’ultima, l’ottava, si disputa il 29 gennaio 2025. I match a eliminazione diretta inizieranno a marzo: il 4 e il 5 sono previste le gare d’andata degli ottavi di finale mentre i ritorni sono programmati per la settimana successiva. I quarti di finale si disputano l’8 e il 9 aprile, e successivamente il 15 e 16 aprile. Le semifinali sono invece in programma il 29 e 30 aprile, mentre il 6 e 7 maggio si giocano i ritorni. Tutto in vista della finalissima il 31 maggio 2025, a Monaco di Baviera. Rientra tra i favoriti per il successo finale anche il proprietario dello stadio, il Bayern Monaco, anche se un gradino indietro rispetto a Manchester City e Real Madrid.

Date molto simili per l’Europa League 2024/2025. Il debutto è fissato per il 25 e il 26 settembre mentre l’ultima giornata, anche in questo caso l’ottava, si disputa il 30 gennaio. Gli ottavi di finale sono in programma a marzo: il 5 le gare d’andata e il 13 quelle di ritorno. Aprile è invece il mese designato per i quarti di finale, nello specifico il 9 e il 17. Il 30 di aprile, inoltre, si giocherà il primo turno delle semifinali, con il ritorno in programma l’8 maggio. La finale, infine, è pianificata per il 21 maggio allo stadio San Mamés, a Bilbao. Tra le italiane in corsa per il titolo, Roma e Lazio possono senza dubbio ambire a traguardi importanti, ma meritano considerazione le formazioni di Premier League, vale a dire Tottenham e Manchester United.

Occorre fare un discorso diverso rispetto alle altre due competizioni UEFA per la Conference League. Si prevedono infatti due partite in meno nella fase a gironi, ma tutte disputano gli spareggi per accedere al tabellone iniziale. In ogni caso, la prima fase del torneo inizia ad ottobre e prosegue fino a dicembre, nello specifico dal 3 ottobre al 19 dicembre. Si attendono poi le giornate del 13 e 20 febbraio per affrontare gli spareggi per l’approdo all’eliminazione diretta, che inizia a marzo. Gli ottavi di finale sono previsti il 6 e il 13 marzo mentre i quarti di finale sono in programma il 10 e il 17 aprile. Le semifinali sono invece fissate per l’1 e l’8 maggio, mentre la finalissima è il 28. Il palcoscenico è lo stadio Wroclaw in Polonia. Ma chi arriverà all’appuntamento conclusivo? A sentire gli opinionisti del calcio e guardando le scommesse sulla Conference League emerge che per la prossima edizione le principali favorite per la conquista della Coppa, almeno inizialmente, siano Fiorentina e Eintracht Francoforte. La Viola potrebbe centrare la terza finale consecutiva, sperando in un esito diverso rispetto alle precedenti due. Diverse chance sono però attribuite anche a Fenerbahçe e Besiktas, sulla carta meno forti ma sempre ostiche da affrontare, soprattutto sui loro campi.