Buon compleanno Kimi! I 45 anni dell’Iceman

Il 17 ottobre 2024, Kimi Räikkönen compie 45 anni. L’iconico pilota finlandese, soprannominato “Iceman” per il suo temperamento freddo e imperturbabile, rimane una figura amatissima nel mondo della Formula 1, dove ha lasciato un segno indelebile. Raikkonen ha vinto il titolo mondiale con la Ferrari nel 2007, al termine di una stagione memorabile. Sebbene il suo approccio schivo e distaccato abbia caratterizzato la sua carriera, i fan lo ricordano anche per momenti unici e divertenti, come quando ha saltato un incontro con Pelé dopo il GP del Brasile 2006 perché “era in bagno”​.

Nato a Espoo, in Finlandia, nel 1979, Raikkonen ha avuto una carriera straordinaria: dalla sua prima vittoria in Formula 1 con la Sauber nel 2001 fino al ritiro definitivo dalle corse nel 2021​. Oggi, si dedica alle competizioni di motocross e trascorre più tempo con la sua famiglia, inclusa sua moglie Minttu Virtanen e i loro due figli, Robin e Rianna​.

Con 21 vittorie e 103 podi all’attivo, Räikkönen ha guadagnato il rispetto e l’apprezzamento degli appassionati di motorsport non solo per il suo straordinario talento, ma anche per il suo spirito indipendente e ribelle, che si manifesta attraverso numerosi aneddoti legati alla sua vita fuori dalle corse.