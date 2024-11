Assicurazione LTC: una protezione fondamentale contro i rischi della non autosufficienza

L’assicurazione LTC, o assicurazione Long Term Care (assistenza a lungo termine) è un prodotto assicurativo non obbligatorio che negli ultimi anni ha acquisito una crescente popolarità e che rientra nell’ambito delle assicurazioni relative alla salute.

Più specificamente, l’assicurazione LTC è una polizza che offre una copertura del rischio di non autosufficienza, parziale o totale: questa condizione può derivare da un grave infortunio, da una specifica malattia o da avanzata senescenza.

Gravi inabilità o perdita totale di autosufficienza sono situazioni che richiedono esborsi economici non indifferenti; infatti, per ricevere la necessaria assistenza si può essere costretti a ricorrere a un caregiver stipendiato o al ricovero in una casa di cura. La polizza LTC è una protezione grazie alla quale si è in grado di sostenere le spese necessarie.

La pensione di invalidità

Nel nostro Paese è una forma di tutela per situazioni che compromettono gravemente l’autosufficienza del soggetto: la cosiddetta “pensione d’invalidità”, ma in molti casi l’importo dell’assegno pensionistico non si rivela sufficiente per gestire dignitosamente situazioni complesse come quelle causate da gravi inabilità.

Questo è uno dei vari motivi per i quali sempre più persone, prendono in considerazione la possibilità di un’assicurazione LTC. Di seguito analizziamo gli altri.

Quali sono i motivi legati alla crescente diffusione di polizze LTC?

Nel tempo, grazie ai progressi in campo medico, si è assistito a un progressivo innalzamento dell’aspettativa di vita; è sicuramente un aspetto positivo, ma porta con sé anche alcuni problemi pratici poiché la tarda età è caratterizzata anche da un aumento del rischio di malattie croniche invalidanti e le famiglie possono incontrare difficoltà finanziarie non indifferenti per affrontare le spese di assistenza.

Peraltro, i servizi di assistenza a lungo termine, come per esempio l’assistenza domiciliare, ma anche il soggiorno in una RSA (residenza assistenziale per anziani), la necessità di cure sanitarie specialistiche ecc. hanno costi non indifferenti.

Va anche sottolineato, infine, il fatto che sempre più persone, ancora piuttosto giovani, sono sempre più consapevoli che è importante pianificare attentamente il proprio futuro proteggendo economicamente sé stesse e i propri familiari da rischi come quello della non autosufficienza.

Sono questi i motivi principali che stanno convincendo sempre più persone a prendere in considerazione una polizza Long Term Care.

Cosa garantisce una polizza LTC?

Qualora si verifichi l’evento contemplato dal contratto assicurativo, ovvero la perdita dell’autosufficienza, si acquisisce generalmente il diritto a una rendita periodica. Possono però essere contemplate alternative come, per esempio, il pagamento di un determinato capitale, oppure il rimborso delle spese di assistenza ricevuta. Ogni compagnia ha le sue specifiche proposte che devono essere attentamente valutate per identificare quella che più si attaglia alle proprie esigenze e aspettative.

Assicurazione Long Term Care: formula temporanea e a vita intera

Le principali opzioni dell’assicurazione LTC sono due: temporanea oppure a vita intera.

Nel primo caso la copertura è attiva per un periodo di tempo predeterminato, per esempio 10 o 15 anni e il diritto alla prestazione da parte della compagnia si acquisisce soltanto se si verifica l’autosufficienza nel corso della validità del contratto.

Nel secondo caso la prestazione è dovuta dalla compagnia allorquando si verifica la perdita di autosufficienza, a prescindere da quando questa si verifica, e sarà erogata vita natural durante.