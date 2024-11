Andrea Bocelli, live a Pompei

Un evento straordinario unirà due simboli culturali di fama mondiale: la voce inconfondibile di Andrea Bocelli e l’incantevole scenario del sito archeologico di Pompei. Il celebre tenore si esibirà in un doppio concerto presso l’Anfiteatro degli Scavi il 27 e 28 giugno 2025, accompagnato dall’Orchestra I Filarmonici di Napoli e dal Coro That’s Napoli, diretto dal Maestro Carlo Morelli, con il supporto del Dr. Alberto Terilli per relazioni esterne e immagine. Questo concerto inaugura la stagione estiva musicale nell’Anfiteatro, che dopo il successo dell’anno precedente accoglierà una serie di artisti internazionali, iniziando con il grande Maestro Bocelli. L’evento è organizzato da DuePunti Eventi, Klassics Music Management e Almud Edizioni Musicali, in collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei e con il contributo del Comune di Pompei.

Il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, ha dichiarato: “Con i concerti del Maestro Bocelli, Pompei si afferma come ‘capitale dei grandi eventi internazionali’, pronta a candidarsi per il titolo di Capitale della Cultura 2027. L’incontro tra la voce di Bocelli e l’anfiteatro offrirà al pubblico un’esperienza culturale unica e irripetibile. Questo evento internazionale pone Pompei al centro di un racconto storico nuovo e straordinario.”

Il Direttore del Parco Archeologico, Gabriel Zuchtriegel, ha aggiunto: “Iniziamo la stagione estiva con un concerto di altissimo profilo, che non solo celebra l’arte italiana in uno scenario unico, ma attira turisti da tutto il mondo. Offrire esperienze diversificate permette di valorizzare il territorio e promuovere un turismo lento e sostenibile, obiettivo a cui lavoriamo con impegno.”

Valerio Simonato, organizzatore dell’evento, ha commentato: “La carriera di Bocelli è costellata di esibizioni in luoghi iconici in tutto il mondo, ma l’Anfiteatro di Pompei offre un contesto unico, sia per l’artista che per il pubblico. Dopo anni di collaborazione con Bocelli in scenari prestigiosi italiani, siamo entusiasti di realizzare questo nuovo progetto grazie alla collaborazione con il Parco e il Comune di Pompei.”

Andrea Bocelli, uno dei tenori più apprezzati a livello mondiale, è noto per la sua capacità di fondere opera e musica pop in modo unico. Con oltre 90 milioni di dischi venduti, i suoi album includono successi come Romanza, Sacred Arias (l’album di musica classica più venduto al mondo) e Sì, che lo ha reso il primo artista italiano a raggiungere la vetta della Billboard 200. Tra le sue esibizioni più celebri si annoverano il concerto al Central Park di New York nel 2011, l’apparizione al Colosseo di Roma, il festival del Teatro del Silenzio in Toscana e l’emozionante performance Music for Hope nella cattedrale del Duomo di Milano nel 2020, vista da milioni durante il lockdown. Recentemente, Bocelli ha pubblicato Believe (2020), un album ispirato ai temi della speranza e della fede, e A Family Christmas (2022), in collaborazione con i figli Matteo e Virginia. Con collaborazioni di spicco con artisti come Céline Dion, Ed Sheeran e Dua Lipa, Bocelli è una figura che continua a ispirare generazioni e unire culture attraverso la sua musica senza tempo.

Inizio concerti ore 21.30

Biglietti in vendita online e nei punti vendita Ticketone e Vivaticket dalle ore 12 di lunedì 4 novembre.

L’organizzazione raccomanda l’acquisto dei biglietti esclusivamente tramite i canali di vendita autorizzati ed invita a non acquistare in altri siti.

Biglietti a partire da € 170+ diritti di prevendita.

Maggiori informazioni:

https://duepuntieventi.com/

https://pompeiisites.org/

https://www.andreabocelli.com/it/

Informazioni:

Due Punti Eventi – t. 0445.360516 – eventi@duepuntieventi.com

Contatti per la stampa:

Rosanna Minafò rminafo@yahoo.it – – t. 3484009298

Mara Bisinella – mara.bisinella@mabicomunicazione.com – t. +39.339.6783954