All’Ospedale Regina Apostolorum (ORA) e all’Ospedale Città di Aprilia (ODA) PARTE LA CAMPAGNA DI PREVENZIONE ONCOLOGICA 2025

Il progetto parte il 20 gennaio con la campagna dedicata al tumore del colon retto – Ia collaborazione di Synlab e la partnership di FIMMG, SIICP e Cittadinanza Attiva- “Contagiati” 29 Comuni della Asl Roma 6 e della Asl di Latina

Aprilia/Albano Laziale, 14 gennaio 2025 – Prende il via il 20 gennaio, con l’iniziativa dedicata al tumore del colon retto, la Campagna di Prevenzione Oncologica che vedrà protagonisti per tutto il 2025 le strutture del Gruppo Lifenet in Lazio. L’iniziativa coinvolgerà 29 Comuni delle ASL Roma 6 e della Asl di Latina, con una popolazione residente di oltre 750.000 abitanti, portando un importante messaggio di prevenzione e salute direttamente alle comunità locali.

Un progetto di ampio respiro territoriale che mira a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e della prevenzione oncologica. Partner fondamentali in questa iniziativa sono i Medici di Medicina Generale (rappresentati da FIMMG e SIICP) e l’Associazione di Volontariato Cittadinanzattiva Lazio, che con il loro contributo garantiscono una presenza capillare e autorevole.

L’iniziativa vuole migliorare lo stile di vita dei cittadini, anticipare i loro bisogni, ridurre le liste di attesa per le prestazioni critiche e prevenire accessi impropri al Pronto Soccorso. Il filo conduttore è una presa in carico globale dell’utente e dei suoi familiari, promuovendo percorsi di prevenzione gratuiti che siamo certi siano una opportunità da cogliere per la cittadinanza.

“Garantire accesso rapido ed equo ai percorsi di prevenzione è una priorità per migliorare le possibilità di cura e sopravvivenza,” dichiara Gabriele Coppa, Direttore Generale dei due ospedali. “La nostra azione si avvale di solide collaborazioni con partner istituzionali come il Gruppo Synlab, la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (FIMMG), la Società Italiana Interdisciplinare per le Cure Primarie (SIICP) e Cittadinanzattiva. Dal 2024, inoltre, le nostre campagne sono sostenute dalla Lega Italiana per la Lotta ai Tumori (LILT)”.

Nel 2025, il progetto di prevenzione del Gruppo si estenderà a 29 comuni delle ASL Roma 6 e Latina, raggiungendo una popolazione di oltre 750.000 abitanti. L’obiettivo è offrire un accesso sempre più capillare e inclusivo alle iniziative di screening.

Calendario delle campagne 2025:

Tumore del colon-retto : 20 gennaio – 22 febbraio

: 20 gennaio – 22 febbraio Tumore della tiroide : 8 marzo – 26 aprile

: 8 marzo – 26 aprile Tumore dell’utero : 5 maggio – 21 giugno

: 5 maggio – 21 giugno Tumore dei testicoli e dell’utero : 13 settembre – 25 ottobre

: 13 settembre – 25 ottobre Tumore della prostata: 6 novembre – 20 dicembre

Le attività si svolgeranno nelle strutture ospedaliere del Gruppo e nei poliambulatori Synlab, con esami ematochimici e visite specialistiche gratuite. Alcuni screening, come quelli per la tiroide, i testicoli e l’utero, saranno organizzati in HUB comunali per favorire l’accesso della cittadinanza, grazie ad una attività di prevenzione in prossimità.

“Siamo orgogliosi – conclude Gabriele Coppa, direttore generale di Ora e Oda di aver avviato questo progetto che offre percorsi di prevenzione oncologica che possano fare la differenza nella vita dei cittadini. Questa campagna dimostra che una prevenzione di massa è possibile e necessaria.”

DICHIARAZIONI DEI PARTNER DELL’INIZIATIVA

Norberto Venturi , Consigliere Nazionale LILT: “La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori plaude a questa campagna di ampio respiro, che si inserisce nel solco dell’impegno costante della LILT nella prevenzione oncologica su scala nazionale.”

, Consigliere Nazionale LILT: “La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori plaude a questa campagna di ampio respiro, che si inserisce nel solco dell’impegno costante della LILT nella prevenzione oncologica su scala nazionale.” Marco Buccioli , Synlab Lazio: “Essere partner di questa iniziativa ci consente di rafforzare il nostro ruolo di ‘partner di salute’ per i cittadini, promuovendo screening di eccellenza e collaborando con importanti strutture ospedaliere del territorio.”

, Synlab Lazio: “Essere partner di questa iniziativa ci consente di rafforzare il nostro ruolo di ‘partner di salute’ per i cittadini, promuovendo screening di eccellenza e collaborando con importanti strutture ospedaliere del territorio.” Elio Rosati , Segretario Regionale Cittadinanzattiva Lazio: “Le politiche di prevenzione sanitaria devono coinvolgere tutti gli attori del territorio, pubblici e privati, per creare sinergie efficaci e sensibilizzare la popolazione verso una maggiore consapevolezza e accessibilità degli screening.”

, Segretario Regionale Cittadinanzattiva Lazio: “Le politiche di prevenzione sanitaria devono coinvolgere tutti gli attori del territorio, pubblici e privati, per creare sinergie efficaci e sensibilizzare la popolazione verso una maggiore consapevolezza e accessibilità degli screening.” Pier Luigi Bartoletti e Guido Fabbri (FIMMG e SIICP): “Diagnosi precoce significa curare prima, meglio e con maggiori possibilità di successo. I medici di medicina generale rispondono con convinzione alla chiamata per sostenere queste campagne di prevenzione, essenziali per la salute pubblica.”

CAMPAGNA DI TUMORE DEL COLON RETTO

La campagna di tumore del colon retto che parte il 20 gennaio per concludersi il 22 febbraio, è rivolta alla popolazione maschile e femminile dai 40 anni in su.

Si potrà effettuare, senza prenotazione e senza prescrizione medica dal lunedì al sabato ore 10.30-12.00, l’esame del sangue occulto delle feci su 3 campioni presso l’Ospedale Regina Apostolorum, l’Ospedale Città di Aprilia e presso 7 centri Synlab dislocati sul territorio laziale. Qualora il risultato dell’esame del sangue occulto risultasse positivo, verrà erogata una visita chirurgica gratuita da eseguire presso l’Ospedale Regina Apostolorum

Nel Lazio, il tumore al colon-retto rappresenta una delle neoplasie più diffuse, con un’incidenza significativa nella popolazione. Ogni anno si registrano centinaia di nuovi casi, ma grazie ai programmi di screening e alle diagnosi precoci, è possibile migliorare notevolmente le possibilità di cura e ridurre la mortalità. Effettuare questi controlli regolarmente permette di individuare eventuali lesioni precancerose o tumori in fase iniziale, quando le terapie risultano più efficaci.