5 decorazioni per trasformare la tua casa in un set da brividi per Halloween

Da festa prima bistrattata, oggi è diventata ormai parte delle nostre tradizioni, stiamo parlando di Halloween ovviamente! Chi ha i bambini sa quanto questa “festività da brividi” sia un vero tormentone e soprattutto sa che i più piccoli si divertono tantissimo durante l’occasione. Cosa c’è di meglio allora di organizzare una piccola festicciola con le migliori decorazioni di Halloween a tema? Abbiamo selezionato 5 prodotti must che non possono mancare.

Lanterne LED a tema

Dimentica le solite luci soffuse: con queste lanterne LED il buio non sarà mai stato così intrigante (e spaventoso!). Immagina una serata di Halloween dove ogni angolo della tua casa è illuminato da luci tremolanti, mentre piccoli ragni luminosi e fantasmi danzano sulle pareti creando un’atmosfera da film horror. Le ragnatele? Beh, quelle sono il tocco finale per far venire i brividi persino al più coraggioso. Perfette da posizionare all’ingresso per dare un “caldo” benvenuto ai tuoi ospiti o da spargere in ogni stanza per creare quell’effetto “casa infestata” che tanto ci piace!

Tazze a forma di calderone

Chi non ha mai sognato di mescolare pozioni misteriose in un pentolone fumante? Le tazze a forma di calderone sono l’accessorio ideale per dare un tocco magico alla tua serata. Riempile con intrugli magici (o semplicemente la tua cioccolata calda preferita) e guarda i tuoi ospiti sorseggiare tra un incantesimo e l’altro. Un consiglio da brivido? Aggiungi un po’ di fumo secco (quello da food styling) per un effetto scenografico: sembrerà che le tue bevande stiano veramente bollendo! Risultano altrettanto perfette per una tisana rilassante dopo una lunga serata di dolcetti o scherzetti.

Ragni decorativi

I ragni decorativi sono un classico intramontabile, ma con un twist: posizionali in punti strategici per garantire spaventi assicurati! Un consiglio? Mettili vicino al buffet e goditi la reazione dei tuoi ospiti quando, ignari, si accorgeranno della tua piccola trappola. Sono perfetti addirittura per decorare i mobili o creare angoli segreti da far scoprire ai più coraggiosi. Un piccolo tocco creepy che alzerà il livello del tuo party.

Piatti e vassoi a forma di fantasmi

Con piatti e vassoi a forma di fantasmi, persino il cibo diventa spettrale! La loro forma simpatica ma allo stesso tempo inquietante renderà la tua tavola perfetta per una cena di Halloween. Dai salatini a tema ai cupcake decorati con occhi e denti finti, ogni portata si trasformerà in un’opera d’arte (o di paura!). E se vuoi esagerare, abbina i vassoi a tovaglioli con stampe di zucche e pipistrelli per un effetto wow assicurato.

Candele a forma di calderoni e fantasmi

Accendi le candele e lascia che la loro luce soffusa si diffonda nella stanza, creando ombre spettrali su pareti e soffitti. I piccoli calderoni fumanti e i fantasmi luminosi sono perfetti per adornare la tua tavola o creare un angolino tematico in salotto. A fine serata, quando le luci si abbasseranno, sarà come trovarsi davvero in una notte stregata. Bonus: se scegli candele profumate alla cannella o alla zucca, non solo avrai un’illuminazione da brividi, ma anche un profumo irresistibile nell’aria!

Ti sono piaciute queste 5 decorazioni di Halloween da usare a casa? Se vuoi acquistarle devi sapere che non serve spendere troppo, fanno infatti parte della nuova collezione di Pepco. E già che ci sei, dopo aver trovato il punto vendita più vicino a te concediti un momento di shopping: trovi abbigliamento per tutta la famiglia, prodotti per la casa e idee regalo per tutti!