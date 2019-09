Zingaretti: “La scissione è un errore”

Renzi lascia il Pd, per Zingaretti è un errore.

Nicola Zingaretti, il segretario del Pd, pensa che la scissione sia un errore. Lo ribadisce sia su Facebook: “Ci dispiace. Un errore. Ma ora pensiamo al futuro degli italiani, lavoro, ambiente, imprese, scuola, investimenti. Una nuova agenda e il bisogno di ricostruire una speranza con il buon governo e un nuovo Pd”, che su Twitter: “un errore dividere il Pd, specie in un momento in cui la sua forza è indispensabile per la qualità della nostra democrazia”.

Dario Franceschini non ha commentato l’addio di Renzi. Ha ribadito quanto già scritto su Twitter: “Nel 21-22 il fascismo cresceva sempre più. Popolari socialisti liberali avevano la maggioranza in Parlamento, fecero nascere i governi Bonomi, Facta1, Facta2. La litigiosità e le divisioni li resero deboli sino a farli cadere facendo trionfare Mussolini. La storia dovrebbe insegnare”.

Ettore Rosato, a Omnibus su La7, ha commentato: “Non è stata una scelta facile per nessuno di noi a cominciare da Renzi. Io sono stato uno dei soci fondatori del Pd e non ho mai fatto politica ‘per’ il partito ma ‘con’ il partito. Intendo dire che il partito è uno strumento della politica, non il fine della politica. Ogni collega deciderà in autonomia, nelle prossime ore verranno formalizzati i gruppi, in maniera da essere chiari e non dare adito a discussioni che non hanno senso”.