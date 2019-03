Zaia pro-gay: WCF non gradisce

Il governatore della Regione Veneto, durante il WCF ha fatto delle affermazioni sugli omosessuali che non sono state gradite dalla platea.

Se prima si discuteva del patrocinion da parte della Regione Veneto e della presenza di Luca Zaia, adesso si parla delle sue dichiarazioni sui gay.

Durante il chiacchierato Congresso della Famiglia, Zaia avrebbe dichiarato che: “Il mio messaggio è che il Veneto è una regione in cui la libertà di espressione è garantita a tutti, quindi è giusto che questi signori portino le loro tesi, nel rispetto ovviamente delle libertà altrui. Sono venuto a sentire, a capire però non considero medioevo parlare di famiglie, di centralità della famiglia nella società, dei bimbi.

Il medioevo è altro, è vietare alle donne di studiare, lapidarle, evitare qualsiasi espressione di femminilità, obbligare al burqa. Mi sembra necessario che si capisca che gli estremismi non ci portano da nessuna parte. Se da un lato per difendere il sacrosanto diritto di fare le scelte sessuali e sentimentali che più aggradano non è necessario finanziare un gay pride, dall’altro è fondamentale dire che per parlare di famiglia non serve essere in odore di santità”.

Considerando l’audiance in ascolto, queste dichiarazioni non sono state salutate con grandi apprezzamenti.