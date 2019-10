Zaia: “Mi preparo alla guerra costituzionale”

Luca Zaia minaccia di prepararsi alla guerra costituzionale se il Veneto non otterrà l’autonomia alle condizioni richieste.

Il governatore del Veneto Luca Zaia sulla questiona autonomia ha detto di essere pronto alla “guerra costituzionale”. Zaia ha in programma di smontare la bozza d’intesa consegnata al ministro degli Affari regionali Francesco Boccia a fine settembre e porterà in consiglio regionale “una proposta di legge per ciascuna delle 23 materie contenute in quei 68 articoli. Si parte dall’Istruzione e poi via via il resto. Visto che lo Stato non ci ascolta, le trasformeremo in norme regionali, se necessario restando in aula la notte, con sedute fiume. Il governo ce le impugnerà, questo è sicuro: vorrà dire che daremo alla Corte costituzionale un bel po’ di lavoro.”