Zaia: “Europee importanti per supportare l’autonomia”

Il governatore della Regione Veneto Luca Zaia ha sottolineato l’importanza del voto di domenica per dare forza all’autonomia regionale.

Luca Zaia, governatore leghista della Regione Veneto, ha fatto un paio di considerazioni sull’autonomia e l’importanza di andare a votare domenica.

“Il voto di domenica è importante perché conferma la nostra forza per andare avanti con quei temi che sono i pilastri centrali della nostra azione. Tra questi sono primari l’autonomia e le infrastrutture. Non esiste che si mettano in discussione le infrastrutture, che è come dire di voler riportare il paese al medioevo. Da queste elezioni, la forza dei voti che usciranno per la Lega sarà una dichiarazione chiara e diretta a sostegno dell’autonomia e delle infrastrutture degne di un paese moderno”.

Sarà dunque fondamentale attendere i risultati di domenica e vedere se, effettivamente, ci sarà una conferma del sostegno alla Lega o se sarà un fallimento, dimostrando che la strada per l’autonomia è molto più lunga e complessa.