Zaia: “Conosco solo la rivoluzione della democrazia”

Ieri, durante la festa della Lega a Conselve a cui ha partecipato anche Matteo Salvini, Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, non ha perso occasione per dire la sua.

“Chi mi conosce sa che quando parlo di rivoluzione io intendo la rivoluzione della democrazia, quel cambiamento, anche epocale, che viene dalla forza delle idee e dall’impegno politico. Se qualcuno pensa che io mi possa riferire alla iconografia e alla pratica della rivoluzione violenta e cruenta, o non conosce la mia storia politica, o è in malafede”.

Inoltre, nota che la formazione di un nuovo governo ha generato nel partito “un clima di preoccupazione e di sdegno”.

Ha inoltre dichiarato che: “A chi mi ascoltava ho detto che è il momento di scaldare i motori per tornare sulle piazze con il gazebo, insieme ai cittadini; la nostra unica forza è sempre stata quella di essere a fianco della gente. Il mio non è un messaggio sovversivo o una chiamata alle armi. Se uso questo termine, intendo una rivoluzione gandiana, non violenta”.