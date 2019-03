Zagarolo, deraglia treno merci: chiusa la linea ferroviaria Roma-Cassino in mattinata

Ancora da accertare le cause dell’accaduto

Un treno merci che transitava in direzione Roma è uscito fuori dai binari nella notte tra il 23 e il 24 marzo, a Zagarolo. Non ci sarebbe nessuna persona coinvolta nel deragliamento improvviso, dato che l’incidente è avvenuto intorno alle 04:30 di notte. La linea ferroviaria Roma-Cassino è stata immediatamente chiusa, per consentire tutte le operazioni di sgombero e ripristino della sicurezza fino alla giornata di oggi. La Rete Ferroviaria Italia ha diramato un comunicato sull’accaduto pubblicandolo sul proprio sito: “ Circolazione ferroviaria sospesa dalle 4.25 fra Ciampino e Colleferro, linea Roma – Cassino, a seguito dello svio di due carri vuoti di un treno merci nei pressi della stazione di Zagarolo. Nessun danno alle persone. Le cause dello svio sono in corso di accertamento. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per riparare i danni subiti dall’infrastruttura e ripristinare le normali condizioni per la circolazione dei treni. I treni regionali diretti a Roma sono attestati a Colleferro, mentre quelli verso Cassino a Ciampino. I collegamenti a media e lunga percorrenza sono deviati sulla linea Roma – Napoli via Formia. Per garantire la mobilità delle persone, è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus. È stata inoltre potenziata l’assistenza ai viaggiatori sia a bordo treno sia nelle stazioni “.

La mobilità è stata garantita da un servizio sostitutivo con autobus fra Ciampino e Colleferro. La circolazione ferroviaria fra Ciampino e Colleferro è stata riavviata alle ore 16:00 di oggi, ma solo in direzione Cassino.