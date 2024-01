X Blocca Ricerche su Taylor Swift: Gestione Rapida e Sicurezza Prioritaria

Il noto social network X, precedentemente denominato Twitter, ha adottato provvedimenti immediati bloccando le ricerche del termine “Taylor Swift”. Questa decisione è stata presa in risposta alla diffusione di immagini sessualmente esplicite, create artificialmente, della popolare cantante statunitense. Vediamo nel dettaglio come X ha gestito la situazione per garantire la sicurezza degli utenti.

X: Blocco Temporaneo per Sicurezza

Il direttore operativo di X, Joe Benarroch, ha dichiarato che il blocco delle ricerche su “Taylor Swift” è un’azione temporanea, motivata dalla necessità di dare la massima priorità alla sicurezza degli utenti. Al tentativo di ricerca, gli utenti si trovano di fronte a una pagina vuota con il messaggio «Qualcosa è andato storto. Prova ad aggiornare».

Critiche e Proteste dei Fan

Dopo la pubblicazione delle immagini generate artificialmente, X ha ricevuto pesanti critiche per non aver reagito prontamente eliminando tali contenuti. I fan della cantante hanno espresso il loro dissenso attraverso numerosi post con l’hashtag “protect Taylor Swift” (“proteggete Taylor Swift”).

Reazione del Governo degli Stati Uniti

Anche il governo degli Stati Uniti ha manifestato preoccupazione riguardo alla diffusione delle immagini finte della cantante. La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha definito l’accaduto come «allarmante» e ha sottolineato la necessità di una legge per contrastare l’abuso dell’intelligenza artificiale sui social media.

Comunicato Ufficiale di X

In risposta alle critiche, X ha diffuso un comunicato ufficiale affermando che la pubblicazione di immagini di nudo non consensuali è «severamente vietata». Il social network ha sottolineato di adottare una “politica di tolleranza zero” nei confronti di tali contenuti.

Conclusioni

In conclusione, la decisione di X di bloccare le ricerche su “Taylor Swift” è stata presa rapidamente per garantire la sicurezza degli utenti. La situazione ha suscitato un’ampia partecipazione da parte dei fan della cantante e ha richiamato l’attenzione del governo statunitense sulla necessità di regolamentare l’uso dell’intelligenza artificiale sui social media.