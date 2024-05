“WE ARE PUZZLE”, BOOTCAMP PER LE LIFE SKILLS A BOLOGNA IL 25 E 26 MAGGIO CON IL PATROCINIO DELL’UNIVERSITA’ DI FOGGIA

Sabato 25 e domenica 26 maggio 2024 appuntamento a Bologna con “We Are Puzzle”, un bootcamp per le life skills aperto agli studenti delle scuole superiori e delle università e ai docenti di ogni ordine e grado. L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione In Oratione Instantes di Bologna, diretta dalla Presidente e Co-Fondatrice Paola Carotenuto, con la collaborazione del project manager Mattia Magra, ed è patrocinata dall’Università di Bologna, con il supporto della ricercatrice Elisa Farinacci, e dall’Università di Foggia.

Si tratta di un format esperienziale ad immersione intensiva, una modalità di apprendimento con la quale i partecipanti affronteranno prove innovative, vivranno nuove esperienze e acquisiranno life skills, competenze trasversali che possono aiutare a gestire efficacemente le sfide della vita quotidiana.

Attraverso un fitto programma con la partecipazione di pedagogisti ed educatori, si esploreranno le tre aree fondamentali dell’intelligenza emotiva: Autocoscienza, Empatia e Gestione delle emozioni.