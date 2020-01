Wall Street, bene l’inizio del nuovo anno

Wall Street apre il 2020 con tutti e tre i principali indici ai massimi di sempre. In apertura della prima giornata di contrattazioni al New York Stock Exchange il Dow Jones, il Nasdaq e l’indice S&P500 mettono a segno un record, estendendo cosi’ la striscia positiva di primati che ha caratterizzato il 2019. In avvio di seduta il Dow Jones saliva dello 0,53%, il Nasdaq dello 0,91% e l’indice S&P500 dello 0,57%.

A poche settimane dalla fine del 2019, l’analista Tony Dwyer di Canaccord Genuity aveva sottolineato come le prospettive fossero positive per gli indici quotati a New York. Secondo Dwyer, nonostante la guerra commerciale continuerà a dare incertezza anche nel 2020, a Wall Street le previsioni lasciano intravedere spiragli positivi.

Secondo l’analisi di Tony Dwyer. Innanzitutto, la stima sul target price dell’Indice S&P 500 è stata rivista al rialzo di 90 punti per la fine del prossimo anno, con un +10% dei guadagni rispetto al livello di 3,440 punti.

Il vero motore di questo trend sarà la Federal Reserve. La politica espansiva della Banca statunitense, infatti, darà una spinta decisiva alle società quotate a New York. Il binomio livello dei tassi di interesse invariati – non aumentati – e bassa inflazione saranno i principali driver di questa previsione ottimista.

La flessione economica del 2019 – che non è sfociata in una recessione grazie a buoni livelli di consumo – ha costretto la Fed a cambiare la sua politica, orientandosi verso una strategia di allentamento quantitativo. Durante l’anno in corso, la banca centrale USA è intervenuta tre volte con altrettanti tagli ai tassi.