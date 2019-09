VVF soccorso naufraghi

Quest’oggi, il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco del Comando di Genova, è stato chiamato a intervenire presso la massicciata artificiale di fronte a Pegli, per una imbarcazione a vela incagliatasi a causa del vento. I tre occupanti hanno trovato rifugio sui tripodi e sono stati aiutati a raggiungere la diga foranea per un imbarco più sicuro sul gommone VVF. La barca, di circa 8 metri, è stata disincagliata e portata in porto dalla motonave dei Vigili del Fuoco di Calata Gadda.

Sul posto la Capitaneria di Porto