VVF incendio ambulanza San Martino , FOTO

Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti presso l’ospedale San Martino per l’incendio di una ambulanza parcheggiata nei fondi. Sono state prontamente attivate le procedure del piano di emergenza interno dell’ospedale che prevede l’evacuazione dei piani. Mentre il personale faceva evacuare i piani, la squadra di pompieri interna della struttura ha attaccato l’incendio in attesa di VVF. Alle 9 circa, dopo la verifica dei vigili del fuoco, è stato possibile far rientrare operatori e pazienti dai piani 0 al tetto. Il – 1, dove si era concentrato maggiormente il fumo, è ancora chiuso. Sulle cause dell’incendio del veicolo sta indagando il nucleo NIAT dei vigili del fuoco.