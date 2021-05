Vuoi sapere se il CBD ti può realmente offrire dei benefici o se è meglio restarne alla larga? Qui puoi scoprire come stanno le cose

Quando si parla di marijuana e i suoi derivati il mondo si divide.

C’è chi la ama e chi la odia.

Ma forse, a tal proposito, non tutti conoscono il CBD e le sue numerose proprietà.

Riguardo al Cannabidiolo o CBD (estratto dalla cannabis) nascono spesso dei dibattiti: si tratta davvero di una sostanza che se assunta può apportare numerosi vantaggi o può essere pericolosa per la salute?

Il fatto che trovare il CBD on-line sia facile è un problema o un vantaggio?

Ecco tutti i chiarimenti sulla faccenda.

CBD: di che cosa si tratta e dove trovarlo

Il CBD, sigla che significa cannabidiolo, è una sostanza estratta dalle fibre delle piante di cannabis (precisamente dalle femmine) che non deve essere confusa con il THC, la sostanza psicotropa spesso messa sotto accusa.

Il CBD viene consumato prevalentemente sotto forma di olio e infiorescenze, ma sta avendo tantissimo successo anche tra le aziende di cosmetici, specialmente negli Stati Uniti e tra alcune case farmaceutiche.

Ma quali sono i benefici collegati al CBD?

Li vediamo nel prossimo paragrafo.

Effetti benefici e qualità del CBD: ecco di quali si tratta

Sul fatto che il cannabidiolo (CBD) possa apportare diversi benefici all’organismo non ci sono dubbi.

Persino gli antichi greci, i romani e gli egizi ne erano a conoscenza, ma col passare del tempo la pianta di cannabis è stata demonizzata per via della presenza del THC (sostanza psicotropa illegale in tantissimi paesi) e anche le proprietà del CBD sono state perse di vista.

Il CBD agisce sul sistema nervoso e sul sistema endocannabinoide presente nel nostro organismo, apportando prevalentemente effetti di tipo analgesico, antinfiammatorio e calmante.

Il Cannabidiolo, dunque, manca di effetti psicoattivi e viene utilizzato per ben altri scopi rispetto allo “sballo”.

Vediamo ora nel dettaglio alcuni dei principali contesti nei quali viene utilizzato il CBD:

Per curare l’insonnia, gli stati di ansia e di agitazione

L’olio di CBD ha un vero e proprio effetto calmante, per questo spesso viene utilizzato da chi soffre di attacchi di panico, forte stress, ma anche di insonnia. Il CBD, infatti, agisce durante la fase di sonno REM, rilassando mente e corpo e quindi rendendo più semplice addormentarsi.

L’olio di CBD o le tisane trovano largo impiego da parte di chi soffre di dolori tipici dell’artrite, dei reumatismi o di altre patologie. Ma non solo questa sostanza lenisce i dolori, agisce anche sull’infiammazione per contrastarla.

Sembra che il Cannabidiolo sia in grado di regolare la produzione di sebo della pelle e che abbia anche proprietà emollienti e lenitive (oltre che anti-infiammatorie), dunque risulta essere indicato in caso di acne, psoriasi o altre particolari condizioni della pelle.

Anche se gli effetti positivi di questa sostanza sono indubbiamente tantissimi, prima di assumere il CBD (ma anche qualsiasi altra sostanza) se si è affetti da una particolare patologia è sempre meglio consultare il proprio medico.

In questo modo si può essere certi che il Cannabidiolo non possa interferire con l’assunzione di altri farmaci o che non possa peggiorare la situazione.

Per ora sembra che questa sostanza abbia pochissimi effetti collaterali, ma gli studi a riguardo sono ancora in corso, quindi meglio procedere con cautela.

ti stai chiedendo quali siano gli effetti collaterali del CBD?

Anche il CBD – come la maggior parte delle sostanze – non è perfetto e, a seconda dei casi, può avere sia dei pro che dei contro.

Di quali si tratta?

Per ora ciò che è emerso non è nulla di grave.

Secchezza della bocca, aumento dell’appetito e picchi di pressione bassa sono i principali, poi si può verificare stanchezza e in alcuni casi la sostanza potrebbe interferire con l’assorbimento di determinati farmaci.

Per concludere

Ad oggi, secondo i dati emersi dalla maggior parte degli studi, il CBD sembra essere un vero e proprio alleato della nostra salute in diverse occasioni.

Naturalmente, però, ognuno di noi è diverso, ogni organismo può reagire ad una sostanza in modo differente, per questo quando si è affetti da particolari patologie prima di assumere il CBD sarebbe meglio chiedere il parere di un professionista, in modo da escludere effetti collaterali.

Detto questo, se ti troverai ad avere a che fare con l’olio di CBD o altri prodotti contenenti questa sostanza, puoi star certo che il suo effetto non avrà nulla a che fare con lo “sballo” solitamente collegato alla Cannabis e ai suoi derivati, ma il Cannabidiolo ha prevalentemente una funzione terapeutica, ormai apprezzata un po’ in tutto il mondo.

Oggi trovare in vendita erba legale, olio e altri prodotti a base di CBD è abbastanza semplice, sia nei negozi fisici che on-line, ma per godere appieno dei benefici di questa sostanza è importante assicurarsi di scegliere prodotti rigorosamente di qualità e controllati.