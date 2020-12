Von der Leyen, vaccinazione inizia il 27 in tutta Europa

“Il vaccino” Pfizer-BioNTech “sarà disponibile per tutti gli Stati membri nello stesso momento e alle stesse condizioni” e la vaccinazione inizierà secondo il calendario europeo fissato “il 27, 28 e 29 dicembre”.

Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, annunciando l’ok della Commissione Ue all’immissione sul mercato del vaccino.

“Questo è un ottimo modo per concludere questo anno difficile e per iniziare finalmente a voltare pagina”, ha aggiunto Von der Leyen, precisando che presto arriveranno altri vaccini. “Oggi aggiungiamo un capitolo importante a una storia di successo europea. Abbiamo approvato il primo vaccino sicuro ed efficace contro il Covid-19. Presto arriveranno altri vaccini. Le dosi del vaccino approvato oggi saranno disponibili per tutti i paesi dell’Ue, contemporaneamente, alle stesse condizioni”.