Vomero: prima ruba un motorino e poi scippa una donna

Al Vomero un 43enne prima ha rubato un motorino e poi ha scippato una donna. Alla fine, è stato arrestato dalla polizia.

Un uomo di 43 anni di Napoli è stato arrestato dalla polizia per furto aggravato e ricettazione. L’uomo è stato arrestato in piazza Vanvitelli, perché aveva scippato una donna in piazza Fuga.

Una volta individuato dalla polizia e fermato, è stato perquisito. Nelle sue tasche sono state trovati 70 euro e uno smartphone Samsung S4. In altre parole, i proventi dello scippo avvenuto nel pomeriggio.

In via Moghen è stato ritrovato il borsello contenente i documenti e gli altri effetti personali della povera signora derubata.

In seguito ad altri accertamenti della polizia, è stato scoperto che anche il motorino utilizzato per effettuare il furto era stato rubato sempre quel giorno.

Così le forze dell’ordine hanno contattato la proprietaria che non si era accorta del furto. Per fortuna, entrambe le donne sono rientrate in possesso di ciò che era stato rubato. Adesso il ladro si trova agli arresti domiciliari e verrà sottoposto a un processo per direttissima.