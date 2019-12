Voltri, frana a Fabbriche in via Costa d’Erca

Il territorio ligure continua a cedere: in questa domenica di allerta meteo su tutta la regione, una nuova frana si è verificata nella zona di Fabbriche, nel quartiere genovese di Voltri, un imponente smottamento che ha trascinato lungo la collina un grosso quantitativo di terra, detriti e alberi.

Il cedimento è avvenuto nella tarda mattinata all’altezza del civico 16 di via Costa d’Erca, lungo il versante su cui corre una parte dell’A26. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno recintato l’area e messo in sicurezza le parti pericolanti in attesa del sopralluogo del geologo: «Prestare massima attenzione anche verso la localitá Sciu Antognu, dove un ponticello di collegamento é stato investito da una colata di fango», è stato l’avvertimento del consigliere municipale Matteo Frulio.

Non ci sarebbero problemi strutturali in alcun tratto del tracciato autostradale, non interessato dalla frana, e non sono coinvolte persone o abitazioni. Il Municipio è già stato informato di quanto accaduto e lunedì mattina il Comune dovrebbe già inviare mezzi sul posto.