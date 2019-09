Volpara e sicurezza viadotto, corteo degli abitanti della Valbisagno

Disagi al traffico nel tardo pomeriggio di oggi in Valbisagno a Genova per il corteo di protesta dei residenti.

Tra le ragioni della manifesazione la richiesta di chiusura degli impianti della Volpara e maggiore sicurezza dopo la situazione di criticità che si è verificata sul viadotto della A12 Bisagno.

Un centinaio di persone sono partite dai giardini delle Gavette per sfilare lungo via Piacenza in direzione dell’impianto dell’Amiu.

“Basta morti, chiudiamo la Volpara” si legge sugli striscioni dei residenti, che indossano alcune mascherine in segno di protesta.

Dopo il corteo si è tenuto un presidio in Lungobisagno Dalmazia con un parziale blocco del traffico soprattutto per le vetture in direzione monte con disagi già a partire dall’uscita del casello di Genova Est verso Molassana.

Soltanto dopo le proteste da Autostrade arriva la proposta di incontrarsi con i cittadini per “rassicurare i residenti riguardo alle preoccupazioni manifestate in questi giorni sulle condizioni del ponte”, facendo anche un sopralluogo sul posto.