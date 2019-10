Volo aeronautica da Catania al Gaslini per salvare neonato in fin di vita

Un neonato di tre giorni in pericolo di vita è stato trasportato d’urgenza da Catania all’ospedale Gaslini di Genova a bordo di un Falcon 900 dell’Aeronautica Militare.

La richiesta è partita dalla Prefettura di Catania che ha allertato la Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea. Il Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino, è decollato in piena notte alla volta di Catania per imbarcare una neonata di soli 3 giorni di vita bisognosa di cure urgenti. A causa delle particolari condizioni della piccola, l’equipaggio dell’Aeronautica Militare ha dapprima effettuato uno scalo a Genova per prelevare un’equipe medica dell’Ospedale Gaslini che monitorasse costantemente le funzioni vitali della piccola durante il trasporto. Il Falcon 900, giunto a Catania ha imbarcato la bimba insieme ai genitori per poi atterrare nel capoluogo ligure circa un’ora dopo.

Terminato il trasporto d’urgenza l’aereo è rientrato a Ciampino. Missioni di questo tipo necessitano della massima tempestività, i Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare in qualsiasi condizione meteorologica per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze, proprio come accaduto questa notte.