Sport Volley Calabria, mega scossone in Serie C : la Sporting Magna Graecia si ritira dal campionato

Inatteso colpo di scena nel campionato di Serie C maschile: la Sporting Magna Graecia di Catanzaro ha annunciato il ritiro dalla competizione. La squadra non si è presentata all’ultima partita e la Federazione ha confermato la rinuncia.

Le motivazioni del ritiro non sono ancora chiare, con la società che non ha rilasciato comunicati ufficiali. La Sporting Magna Graecia aveva finora totalizzato 16 punti in 17 gare, lottando per la salvezza.

Il ritiro della squadra avrà un impatto significativo sulla classifica. Tutti i risultati ottenuti contro la Sporting Magna Graecia saranno annullati, portando ad una riscrittura della graduatoria. Praia manterrà la leadership con 41 punti, ma allungherà il distacco dalle inseguitrici. Nella zona retrocessione, la Magna Grecia occuperà l’ultimo posto, lasciando le altre squadre a contendersi la salvezza. Nelle prossime giornate di campionato, una squadra a turno osserverà un turno di riposo.