Visita guidata in LIS al Ponte Borbonico di Minturno

Domenica 15 dicembre “Il Senso della Storia” offrirà ai presenti, con specifca attenzione alle persone sorde, un evento in due atti: dapprima (ore 10:00) si inaugurerà l’esposizione permanente presso le garitte del Real Ferdinando, dal titolo “1832” (anno dell’inaugurazione del Ponte); a seguire (11:30) avrà luogo una visita illustrata curata dal Comitato Luigi Giura e interpretata in Lingua dei Segni Italiana (L.I.S.).

Il tema della IDPD per il 2019 è “Promuovere la partecipazione delle persone con disabilità e la loro

leadership: intraprendere azioni nell’agenda di sviluppo 2030″. L’intento è focalizzarsi sull’emancipazione delle persone con disabilità per uno sviluppo inclusivo, equo e sostenibile, come previsto nell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, e conseguentemente “Non lasciare nessuno indietro”.

Minturno (LT), Marina di Minturno

Ponte Real Ferdinando, via Ferdinando II di Borbone

Telefono: 06 3265961

E-mail: sabap-laz.comunicazione@beniculturali.it