Violenza sulle donne, i numeri in aumento a Matera

La Polizia di Stato era oggi in piazza a Matera per informare la cittadinanza sul fenomeno della violenza sulle donne, e il Questore ha spiegato che i casi nella Città dei Sassi sono aumentati.

Oggi lunedì 25 novembre ricorre la “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne” e a Matera, in Piazza Vittorio Veneto, la Polizia di Stato è presente con Camper e gazebo per richiamare l’attenzione dei cittadini sul tema, fornendo informazioni ma anche per ascoltare e assistere chi ha bisogno di aiuto.

Questa mattina il Questore Luigi Liguori, accanto al punto di incontro suddetto, ha illustrato ai giornalisti le finalità dell’iniziativa e fatto il punto della situazione in ambito provinciale. Il fenomeno criminale ha fatto registrare un incremento in ambito provinciale, come risulta dal confronto dei dati tra il 2018 e il 2019: maltrattamenti contro familiari e conviventi reato passato da 47 a 70 casi; atti persecutori da 67 a 73; violenza sessuale da 7 a 13. L’aumento va però letto anche in un’ottica di maggiore consapevolezza da parte delle vittime che sono portate a denunciare le violenze in modo più netto e documentato rispetto al passato.

Nonostante la giornata piovosa, molte sono state le donne, ma anche gli uomini, che si sono avvicinati al gazebo e al Camper della Polizia di Stato rivolgendo domande e chiarimenti. A fornire risposte e assistenza hanno trovato personale qualificato della Polizia di Stato, tra cui il medico, ma anche la psicologa del Servizio Sociale del Comune di Matera e personale del C.A.I. – Centro Antiviolenza Italiano.