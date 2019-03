Violenza sulle donne, carabinieri denunciano due uomini in Friuli

Protagoniste le compagnie dei carabinieri delle Stazioni di Campoformido e di Mortegliano

TRIESTE – Doppio episodio di violenza sulle donne in Friuli Venezia Giulia. I carabinieri hanno denunciato due uomini per vessazioni e maltrattamenti nei confronti dei familiari in due diverse operazioni, compiute dai militari della Stazione di Campoformido e da quella di Mortegliano.

Violenza contro la moglie

Nel primo caso un uomo di 53 anni, è stato denunciato per l’ipotesi di reato di maltrattamenti in quanto responsabile di vessazioni e molestie a carico della consorte.

Molestie nei confronti dell’ex compagna

Nel secondo caso i militari hanno eseguito una misura cautelare per atti persecutori con divieto di avvicinamento all’ex compagna nei confronti di un uomo di 74 anni. I militari avevano accertato in precedenza specifiche condotte commesse dall’uomo.