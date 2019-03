Violenza sulla compagna incinta

In seguito ad accertamenti da parte dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile, un uomo di 32 anni di origini albanesi è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Sabato scorso, sotto l’effetto di alcolici, ha aggredito fisicamente la propria convivente, la quale è in stato di gravidanza ed è al quarto mese. La donna presentava diverse lesioni ed è stata trasportata presso uno degli ospedali della provincia nel reparto Ostetrica e Ginecologica, dove è ricoverata al momento. Il convivente è stato condotto al carcere di Marassi.