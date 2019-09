Violenza in famiglia, aggredita con un cacciavite: arrestato un 28enne

La polizia ha tratto in arresto un 28enne romano per lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia.

La donna, una 40enne genovese aggredita dal marito con un cacciavite, ha trovato rifugio in una delle camere riuscendo a chiamare la polizia. All’arrivo degli agenti l’uomo era intento a preparare una valigia con i suoi effetti personali.

La donna trasportata all’Ospedale Micone di Sestri Ponente è stata medicata con una prognosi di 10 giorni. In tutte le altre aggressioni non era mai riuscita a denunciare le angherie del marito, ma questa volta ce l’ha fatta. Il 28enne, tratto in arresto, è stato trasferito presso la casa circondariale di Marassi