Violenza donne: a Genova più femminicidi e maltrattamenti

Sono aumentati i femminicidi a Genova rispetto all’anno scorso così come i maltrattamenti in famiglia mentre è in calo lo stalking. Sono i dati salienti raccolti dalla questura in occasione della giornata contro la violenza di genere.

In particolare quest’anno sono stati cinque gli omicidi contro i due del 2019. In calo gli atti persecutori che passano da 119 a 89. Restano quasi invariate le violenze sessuali che vanno da 82 a 79 mentre aumentano i maltrattamenti in famiglia da 135 a 152. La polizia ricorda che per denunciare si può usare anche la app YouPol, inaugurata per segnalare bullismo e spacciatori. Con il lockdown, e dunque i casi di convivenza forzata, è stata data la possibilità di usarla anche per le donne vittime di violenza domestica