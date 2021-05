Violenza di gruppo dopo serata in discoteca, condannati

Avevano abusato di una ragazza di 20 anni, genovese, dopo una serata in discoteca, a Genova. Due uomini di 26 e 30 anni, difesi dagli avvocati Cristiano Mancuso e Massimo Parenti, sono stati condannati a cinque anni e otto mesi per violenza sessuale di gruppo.

L’episodio risale a marzo 2020, poco prima del lockdown. La giovane era andata a ballare al Babilonia e dopo avere bevuto aveva chiesto a un gruppo di quattro amici di essere riaccompagnata a casa. Il gruppo l’aveva portata a casa di uno di loro e in due l’avevano violentata, mentre gli altri due erano rimasti in un’altra stanza. La giovane aveva denunciato tutto nei giorni successivi. Gli investigatori della squadra mobile erano riusciti a individuare il gruppo grazie alle telecamere di videosorveglianza, ricostruendo i movimenti e il percorso. Il pm aveva chiesto la condanna a sette anni e otto mesi di carcere contestando la violenza sessuale di gruppo aggravata dalla minorata difesa della vittima a causa dell’alcol. Il giudice non ha però accolto l’aggravante perché dalle indagini era emerso che la ragazza avrebbe bevuto nel corso della serata senza essere costretta a farlo.