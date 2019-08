Violenza contro Carabinieri ad Agnone (IS)

Arrestato un pregiudicato, denunciata la convivente

I Carabinieri del NORM della Compagnia di Agnone hanno tratto in arresto un pregiudicato, già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, perché resosi responsabile di resistenza, violenza e minaccia nei confronti dei militari operanti. Nello specifico, nel corso di esecuzione dell’ordinanza emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Campobasso a carico del soggetto che stabiliva la sospensione della predetta misura di affidamento con accompagnamento presso il carcere, l’uomo opponeva resistenza con atti violenti nei confronti dei Carabinieri. Subito i militari contenevano le escandescenze del prevenuto, spalleggiato nella circostanza anche dalla convivente, la quale, nell’illusorio tentativo di scongiurare l’esecuzione della misura coercitiva a carico del compagno, attuava condotte minacciose nei confronti dei militari operanti. I Carabinieri, nell’immediato, riuscivano a ricondurre alla calma entrambi i soggetti esagitati e, dopo le formalità di rito, il pregiudicato veniva associato presso la casa circondariale di Isernia e dovrà rispondere alla Magistratura anche delle condotte violente, mentre la giovane donna veniva denunciata all’Autorità Giudiziaria per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.