VINI A PALAZZO ,evento della Delegazione di Latina di AIS Lazio

🍇 VINI A PALAZZO seconda edizione

Un evento della Delegazione di Latina di AIS Lazio

📍 PALAZZO CAETANI – CISTERNA DI LATINA

Data e Ora: đź—“ 29 e 30 Marzo 2025, đź• dalle ore 17:00 alle 22:00

Un connubio tra arte, storia, cultura, architettura, cibo e vino, organizzata dalla Delegazione di Latina di AIS Lazio – Associazione Italiana Sommelier con il patrocinio del Comune di Cisterna di Latina e la collaborazione di Lazio Experience. L’evento si svolgerĂ proprio nella meravigliosa dimora storica di Palazzo Caetani a Cisterna di Latina nei giorni sabato 29 e domenica 30 marzo dalle ore 17 alle ore 22.

Degustazioni a banchi d’assaggio con le più importanti aziende vitivinicole laziali, seminari, incontri istituzionali dedicati al territorio della nostra Regione e alle sue ricchezze culturali a 360°, area ristoratori: sono alcuni dei momenti di VINI A PALAZZO, ai quali il pubblico potrà partecipare.

Tantissime le cantine ed i consorzi aderenti, anche al di fuori della nostra regione. Uno schieramento di chef e ristoratori di zona vi attenderĂ al piano terra, per gustare le varie specialitĂ a prezzo convenzionato (5€ circa a porzione). Al piano primo invece i banchi d’assaggio, presidiati dai nostri sommelier, che avranno il piacere di accompagnarvi in un viaggio gustativo tra le varie aziende. Inoltre masterclass gratuite svolte dai Docenti Relatori di AIS Lazio. A corredare tutto, artisti locali che allieteranno gli ospiti che verranno a trovarci con musica dal vivo, esibizioni artistiche visive, creando un’atmosfera inclusiva in cui perdersi nella magia di una corte rinascimentale.

Prezzo 25€ al giorno per persona, che diventano 20€ per i soci AIS.

Cauzione calici obbligatoria di 5€ da aggiungere al biglietto di accesso.

Acquistando il biglietto online si avrĂ l’accesso garantito alla manifestazione ma sarĂ necessario pagare comunque € 5 per la cauzione del calice.

Ampi parcheggi gratuiti in prossimitĂ , facilmente raggiungibile con il treno da Roma Termini (35 minuti), piĂą una breve passeggiata a piedi nel centro urbano per raggiungere l’evento.

“Con questo evento la delegazione di Latina dell’Associazione Italiana Sommelier Lazio vuole mettere in evidenza la correlazione tra la storia e la cultura con la biodiversitĂ e la natura di tutta la provincia, correlazione che rende ancor piĂą preziosi anche i percorsi enogastronomici locali – spiega il delegato di AIS Latina Umberto Trombelli -. L’AIS Lazio vuole fare da collante e da orgoglioso ambasciatore del territorio. Il ruolo dei sommelier è quello di professionisti del settore che uniscono e avvicinano appassionati e addetti ai lavori del mondo del vino a tutti quei produttori che valorizzano la zona, dando un’espressivitĂ e un’interpretazione differente, originale, autentica e veritiera di quelle qualitĂ e potenzialitĂ presenti nella nostra regione giĂ da anni”.

